Así fue el festejo de Navidad de Carlos Rivera junto a su hijo

Pasó el festejo por la Navidad y por supuesto siempre el foco está puesto en las celebraciones que llevan a cabo los famosos. En este caso fue Carlos Rivera y su esposa Cynthia quiénes publicaron el especial momento que vivieron junto a su hijo.

Si bien los cantantes hicieron sus publicaciones por separado se pudo apreciar que era la misma decoración dentro de su casa. Aparentemente este sector habría sido diseñado para mostrar el espíritu navideño no solo a su familia sino también a todos los seguidores que tienen en Instagram que quedaron encantados ante la belleza de la familia.

¿Cómo celebró Carlos Rivera la Navidad con su hijo?

"En la casa la Navidad se siente con los detalles: En las luces de árbol, en la calma del nacimiento y en la magia de estar juntos", dijo Cynthia en un video.

La cantante mostró que en casa de los Rivera se colocó el nacimiento pero también se le dio un lugar especial al Cascanueces, la Villa de Santa Claus y los infaltables calcetines para los regalos.

" Qué esta Navidad nos recuerde que lo más valioso es compartir, abrazarnos fuerte y agradecer lo que tenemos cuando estamos juntos", manifiestan en el video.

Otro de los mensajes que dejaron los cantantes fue una foto de Cynthia con su hijo León quien está próximo a cumplir los 2 años y medio. Mamá e hijo aparecen muy felices mientras colocan las esferas en el árbol de Navidad.

Por otro lado, Carlos Rivera también publicó una foto con su hijo pero en este caso aparecía cargándolo. El pequeñito aparece de espaldas ya que siempre la pareja ha procurado mantener la identidad de su hijo.

"Que el Niño Jesús nazca en su corazón y los llene de bendiciones a ustedes y a su familia", dijo Carlos Rivera. Sin dudas su Navidad fue llena de amor y alegría.