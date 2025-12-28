Horóscopo de Nana Calistar hoy 28 de diciembre para cada signo; aprender a soltar y fluir para seguir nuestro camino a todo eso que soñamos
Termina de la mejor manera este 2025 con el Horóscopo que Nana Calistar trae para ti y ve hacia tus sueños.
Aprender a soltar y a dejarme fluir... La vida día con día nos regala nuevas lecciones que nutre nuestro camino y el Horóscopo de Nana Calistar nos ayuda a tomar de mejor manera aquellas cosas que los astros nos revelan en nuestro camino. Cierra de gran manera este 2025 y ve por todo eso que mereces, donde más que soñar, harás realidad.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 28 de diciembre?
Ten mucho cuidado con golpes, caídas o accidentes, no es tragedia, pero sí advertencia. Tus sueños te estarán hablando fuerte como en: mensajes, señales y respuestas que necesitabas que te llegarán mientras duermes. No vivas complicándote por cualquier cosa ni regalando tu tiempo a quien no te da ni cinco minutos de atención. Si alguien llega ofreciendo proyectos a medias o negocios que no te dan confianza, piénsalo dos veces.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 28 de diciembre?
Te enterarás de una fiesta a donde no fuiste requerido/da, y te va a calar el orgullo, pero no te lo tomes personal; hay lugares donde no fuiste invitado porque ya no perteneces y está bien también, eso es crecimiento, no pérdida. Se visualizan posibilidades de viaje en próximas fechas, así que ve haciendo maleta y suelta el estrés, porque lo que necesitas es aire nuevo.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 28 de diciembre?
No te permitas caer otra vez por la misma piedra; si ya te tropezaste, aprende y continua tu camino, no te metas en vicios ni en situaciones que te dejan vacío por dentro; hay lugares que se ven divertidos, pero terminan saliendo muy caros. Cerca de ti hay personas que solo vienen a drenarte energía, y tu orgullo a veces te mete en problemas, aunque otras te salva de caer donde ya prometiste no regresar. Se vienen cambios importantes en amistades, deja fluir.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 28 de diciembre?
Deja de huir del amor porque estás tan decepcionado/a de tus propias historias pasadas que cuando alguien te ofrece cariño de verdad, tú solito te saboteas, te asustas y sales corriendo, cuando hay historias que ya pasaron. No seas tan negativo/a, que no todo mundo viene a lastimarte; pero si tú no abres el corazón, tampoco te quejes de que nada llega.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 28 de diciembre?
Podrías sentir la necesidad de buscar a esa persona que te hizo mucho daño y probablemente hay puertas sin cerrar, palabras sin decir y sentimientos atorados pero ojo: si regresas, que sea a cerrar ciclo, no a seguir lo que ya fue. Se aproxima un evento en el que podrías ser requerido/a, así que ponte presentable, cosas muy buenas podrían pasar ahí.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 28 de diciembre?
Vienen momentos en los que tu paciencia se pondrán a prueba porque no verás tus metas tan concretadas como quisieras. Tranquilo, la vida también se trata de procesos y aprender, necesitas paciencia si quieres que las cosas te resulten como tú sueñas. Es momento de poner límites, reorganizar tus horarios, cumplir con tus pendientes.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 28 de diciembre?
Amores del pasado podrían regresar solo para recordarte que no tenías nada qué hacer ahí. Ten cuidado con noticias de dinero, negocios mágicos y préstamos, porque hay gente que promete abundancia y no se ve reflejada. Es momento de aprender a valorarte y poner como prioridad el amor propio, el día que esa persona note que te pierde va a reaccionar, y ahí vas a ver cómo sí sabían quererte.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 28 de diciembre?
Las oportunidades solo se presentan una vez, así que deja de voltear a ver a quien no te aporta nada y aprovecha lo que la vida te está aventando ahorita. En estos días podrías sentir que tu relación ya no es igual, pero antes de caer en el drama, piensa cómo reaccionarías tú si te hicieran lo mismo.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 28 de diciembre?
Si tu relación anda seca ponle ganas; las relaciones también necesitan mantenimiento, no solo contacto físico y ya. Salgan, cambien rutinas, revivan la emoción, la monotonía es un asesino lento y ahí es donde el amor empieza a morirse. Ten cuidado con comentarios que te suelten por envidia; cuando alguien no sabe cómo superarte, te tira veneno, que no te afecte.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 28 de diciembre?
Piensa bien la decisión que estás por tomar porque podrías cometer errores que te van a perseguir. No te queden con lo que “pudo haber sido”, deja de vivir de recuerdos y mejor pon tu energía donde sí puedes cosechar. Aprende a soltar, porque tu mente te suele traicionar por eso terminas sufriendo de más. Recuerda: nadie es eterno, las personas llegan con fecha de inicio y también de caducidad.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 28 de diciembre?
La envidia te anda rodeando porque te ha ido bien y a muchos a los que no les gusta verte así de bien. No aceptes comida, favores o regalitos de quien te da mala espina; tu sexto sentido te va a avisar de quién cuidarte, y si lo ignoras luego no te quejes. Es momento de bajarte de la nube, poner los pies en la tierra y dejar la fantasía donde crees que todo se acomoda solo; la vida premia al que se mueve, no al que nada más sueña.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 28 de diciembre?
Si tienes pareja ponle atención, porque podría estar ocultando cosas “para no hacerte enojar”. Antes de entrar en pleitos con amistades, piensa si vale la pena desgastarte, porque tu temperamento te suele traicionar y luego terminas pidiendo perdón por cosas que no debías decir. Un evento familiar o situación fuerte te hará valorar más a tu gente, y ahí entenderás que la vida está cortita.