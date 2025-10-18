CURP Biométrica: ¿Cuáles son los beneficios de contar con este documento?

El Registro Nacional de Población, en unión con la Secretaría de Gobernación, dieron a conocer la expedición formal y oficial de la CURP Biométrica, documento que es válido y que se volverá importante con el paso de los meses. En ese sentido, es preciso conocer cuáles son los beneficios de este documento.

Son muchas las ventajas que la CURP Biométrica le ofrece a los ciudadanos al interior del país; sin embargo, también cuenta con algunas desventajas que son precisas señalar. Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población ha comenzado a expedirse en todas las entidades federativas a partir del 16 de octubre, ¿quieres conocer más al respecto?

¿Cuáles son las ventajas de la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica cuenta con el código alfanumérico de 18 dígitos, así como las huellas dactilares, la firma electrónica, la fotografía y el escaneo del iris. La ventaja principal es que, con esta, se elimina por completo la posibilidad de duplicar identidades, un hecho que se volvió relativamente común en el pasado.

Los trámites gubernamentales serán menos complicados a partir de ahora con todos los datos que tendrá este documento, por lo que también se mejorará la atención de los servicios públicos a cada ciudadano. Por último, debes saber que la CURP Biométrica también contará como un documento único de identidad al interior de la República.

¿Qué desventajas tiene la CURP Biométrica?

Sin embargo, y como cualquier documento de identificación en el país, la CURP Biométrica también cuenta con algunos puntos negativos a destacar. Entre estos sobresale la centralización de datos sensibles, pues una base de esta índole es susceptible a filtraciones y hackeos de parte de los ciberdelincuentes.

La brecha digital para quien no maneja adecuadamente la tecnología actual también es una desventaja de esta CURP Biométrica considerando, sobre todo, a los adultos de la tercera edad en el país. Por último, el no haberse creado un organismo independiente para el control y uso de esta información sugiere una falta de supervisión autónoma de este