Exatlón México: El emotivo mensaje del papá de Evelyn Guijarro en un momento COMPLICADO que hizo llorar a sus seguidores

Evelyn Guijarro es una de las campeonas de Exatlón México que actualmente está compitiendo en la novena temporada del reality show, el cual terminará este domingo 14 de diciembre de 2025 su semana número 11. Sniper es una leyenda de la marca, pero también es una referente del deporte cuando no está en competencia; es por ello que, en esta ocasión te diremos cuál fue el emotivo mensaje que le envió su padre para pasar un complicado momento.

Evelyn Guijarro recibe un emotivo mensaje por parte de su padre

El complicado momento que vivió Evelyn Guijarro fue cuando Sniper se estuvo preparando para correr un maratón, el cual se dio en Berlín; esta carrera fue el segundo de su vida tras haber hecho con éxito el que se dio en la Ciudad de México.

Fue a través de la cuenta oficial de Sniper donde se dio a conocer cómo fue el emotivo mensaje que le envió su padre, y en este se puede ver cómo la atleta Azul de Exatlón México está corriendo en una pista, pero en dicho video se escucha la voz de su padre donde sobresale la frase de “A soñar mi niña”.

“Si se puede, a soñar mi niña, está en Berlín, es su sueño, hágalo realidad mi niña. Yo sé que puede todo lo que se propone de principio a fin mi niña. Como está acostumbrada, siempre dando lo mejor mi reina, lo de lo mejor, papá Dios, así con esa fe, con ese coraje, así mi niña”, se escucha en el video.

¿Quién es Evelyn Guijarro?

Evelyn Guijarro mejor conocida como Sniper dentro de las playas de Exatlón México, es una referente y leyenda de esta marca, la cual reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país. Esta deportista es originaria de Jalisco, el deporte en el que se especializó es el lanzamiento de jabalina. Estudió Diseño Industrial en la Universidad de Guadalajara y pudo participar en varias competencias de su disciplina, la cual hizo que el reality show se fijara en ella.

Eve mide 1.68 metros y pesa 60 kilogramos, además es una de las que mejor tiro tiene ya que, a pesar de su tamaño y peso, cuenta con uno de los mejores brazos del programa. A pesar de haber estado varias campañas en Exatlón México y ser leyenda, el trofeo que la coloca incluso como la vigente campeona de la marca en la novena temporada, llegó el 23 de marzo de 2025 en la octava edición del programa.

