Coque Muñiz sorprende a todos por un nuevo aspecto tras perder peso; así luce ahora

Coque Muñiz en el mundo de la farándula se ha mantenido vigente debido a sus múltiples proyectos artísticos, en especial considerando que ha sido una personalidad que ha participado en la música, actuación y comedia. Aunque en algunos momentos se ha convertido en los titulares de ciertos chismes.

Nuevamente, el ojo público se ha fijado en él, puesto que reapareció en las redes sociales con un nuevo aspecto, sorprendiendo a todos al momento de mostrarse en sus perfiles oficiales tras perder peso. Así es como luce ahora el querido actor.

¿Qué le pasó a Coque Muñiz?

En su cuenta de Instagram, siempre se ha mantenido activo, pero hace un par de días, el querido actor Coque Muñiz reapareció en su cuenta mostrando una impactante foto, donde lo vemos posando junto a su árbol de Navidad y al otro lado se observa a su perro, acompañado del mensaje: “Ya pusieron el arbolito de Navidad y ya se siente la temporada de posadas”.

Lo sorprendente de la publicación es que podemos ver al artista mostrando un nuevo aspecto físico; varios usuarios lo hicieron notar en los comentarios, al resaltar su figura esbelta tras perder peso, mientras que otros le pedían el número del doctor para poder obtener estos mismos resultados.

¿Qué problemas de salud presenta Coque Múñiz?

Aunque el nuevo aspecto de Coque Muñiz por perder peso generó muchas opiniones positivas, por otro lado, hubo usuarios que se preocuparon al respecto. En los comentarios, hubo usuarios que resaltan que se veía muy “acabado”, mientras que muchos otros resaltan el aspecto de su nariz.

Dichas preocupaciones han generado muchas opiniones al respecto y diversos rumores sobre su salud; aun así, el actor se ha mantenido callado, por lo que no ha emitido ningún tipo de comunicado en el que explique qué está sucediendo.

No olvidemos que el 12 de septiembre, el actor tuvo que ser sometido a una operación de emergencia, después de presentar dolores de estómago; así lo explican en El Financiero. Siendo el último tema de salud que vivió la celebridad en el año.