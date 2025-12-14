Los 2 balnearios en Morelos de aguas termales que debes visitar, según la IA

En Morelos , es posible encontrar todo tipo de balnearios de aguas termales, lugares ideales en los que puedes pasar una tarde relajada rodeados de naturaleza mientras sacamos todo el estrés acumulado de la semana en un solo lugar.

En esta ocasión hemos consultado con la IA para conocer los mejores lugares, donde la herramienta digital nos ha proporcionado dos alternativas que deberíamos conocer en nuestras próximas vacaciones.

¿Cuáles son los dos balnearios de Morelos que debemos visitar?

La primera alternativa que nos deja el Modo IA de Google se trata del Balneario Las Huertas, ubicado en la carretera México 95D Km 149, en el estado de Morelos. Que se destaca por ser un área natural en la que encontrarás pozas de agua templada. Agua cristalina ideal para disfrutar del calor, ya sea con la familia, con amigos o con la pareja. El precio de entrada es entre los 120 y los 150 pesos por persona.

Como segunda alternativa de balnearios de aguas termales que debemos visitar, se trata de Los Cascabeles, ubicado en Huixastla, donde igualmente te encontrarás con todo tipo de pozas de agua cristalina y cálida, mientras disfrutas el tránsito del lago que hay del otro lado. El costo de ingreso es de 50 a 70 pesos por persona.

En ambas opciones que nos proporciona la IA hay posibilidad de campamento; considera en cada una los costos y si se necesita reservación para que puedas disfrutar de tu visita en el lugar. Ambas son excelentes opciones cuando estamos en búsqueda de espacios de relajación y conectar con la naturaleza de Morelos.

¿Qué beneficios tiene meterse a las aguas termales?

Es importante aclarar que meternos en balnearios de aguas termales tiene muchas propiedades. El Instituto Español de Formación en Belleza y Estética, detalla que es favorecedora en los siguientes aspectos:

Alivia el estrés y la ansiedad.

Mejora la circulación sanguínea.

Alivia el dolor muscular y en articulaciones.

Desintoxica la piel

Mejora el sistema inmunológico

Al final recomienda que al hacer dichas sumersiones en el agua cálida, se haga por periodos de 15 a 20 minutos, salgamos, dejemos descansar nuestro cuerpo, nos hidratamos y repitamos el proceso de entrar al agua.