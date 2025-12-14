Maratón urgente: Las series latinas que debes ver antes de que termine el año

El 2025 fue un año clave para las producciones hispanas en el mundo del streaming. Series latinas que lideraron México, Argentina y España que llevaron el sello latino en las diferentes plataformas globales y demostraron que nuestra narrativa tiene un poder único: mezclar drama, humor, crítica social y ciencia ficción con un estilo propio. Si buscas un maratón antes de que acabe el año, aquí tienes seis títulos imprescindibles que no pueden faltar en tu lista.

México

“Cómplices”

Un talk show, cuatro mujeres y un crimen inesperado. María José, Paula, Roberta y Stacy se convierten en sospechosas tras la muerte del productor del programa. Entre risas, drama y humor negro, la serie explora la libertad femenina y los dilemas personales en medio de un torbellino mediático. Su estreno fue el 7 de noviembre y está disponible en ViX.

México

“Las Muertas”

Inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, esta miniserie retrata el ascenso y caída de dos hermanas que construyen un imperio de burdeles en los años 60. Traiciones, violencia y poder se entrelazan en un relato oscuro que refleja la decadencia de una época. Su estreno fue el 10 de septiembre en Netflix.

España

“Furia”

La historia trata de cinco mujeres de mediana edad deciden romper el silencio y tomar el control de sus vidas. Con humor irreverente y crítica social, esta comedia negra aborda la desigualdad y la invisibilidad femenina con un elenco de lujo encabezado por Carmen Machi y Candela Peña. La puedes ver a través de HBO Max.

España

“Perdiendo el Juicio”

Amanda Torres, una abogada en crisis emocional, enfrenta el caso más difícil de su carrera: defender a su hermana acusada de asesinato. Drama judicial y conflictos íntimos se cruzan en una historia que atrapa desde el primer episodio. La puedes ver a través de Atresplayer.

México

“Con Esa Misma Mirada”

Angélica Rivera protagoniza este remake que narra la reinvención de una mujer de 50 años tras descubrir la traición de su esposo. Una historia de amor propio, segundas oportunidades y resiliencia que conecta con quienes buscan relatos maduros y emotivos. Tiene tres temporadas y lo puedes ver en ViX.

Argentina

“El Eternauta”

La icónica historieta argentina llega al streaming con Ricardo Darín como Juan Salvo. Una nevada tóxica cubre Buenos Aires y desata una lucha por la supervivencia frente a una amenaza extraterrestre invisible. Ciencia ficción con raíces latinoamericanas que se convirtió en uno de los estrenos más comentados del año. Disponible en Netflix.