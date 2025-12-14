¿Quién es Héctor Klünder? El nuevo novio de la influencer Tammy Parra, esto se sabe

Tammy Parra es una influencer mexicana que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar, ya sea por el contenido que llega a subir a su cuenta o por los comentarios que ha llegado a realizar en múltiples ocasiones sobre temas controversiales.

Recientemente, la joven sorprendió a todos al presentar a su nuevo novio Héctor Klünder, relación que ha sorprendido a varios de sus seguidores. Debido a la noticia, te detallaremos todo lo que se sabe sobre él.

¿Quién es Héctor Klünder?

Basándonos en su cuenta de Instagram, podemos ver que Héctor Klünder cuenta con su propia empresa de marketing que se llama Digileap & Co., que se destaca por trabajar con múltiples influencers, haciendo labor de relaciones públicas e innovando en la creación de contenido digital.

Por otro lado, en su cuenta de LinkedIn, se detalla que antes de tener su empresa trabajó en otras empresas de marketing, además de ser gerente de publicidad y tener estudios universitarios en la Licenciatura de Publicidad.

Mientras que en su cuenta personal, es posible ver que tiene un estilo de vida lujoso, haciendo todo tipo de viajes al extranjero, al mismo tiempo comparte todos los proyectos de marketing que ha realizado, importantes campañas publicitarias.

¿Qué le pasó a Tammy Parra con su novio?

No olvidemos que la influencer, antes de iniciar su relación con su nuevo novio, Héctor Klünder, ella mantuvo un noviazgo con Diego Rodríguez, un modelo peruano, que en varias ocasiones apareció en sus múltiples videos.

Fue mediante un video, donde la influencer Tammy Parra habla abiertamente al respecto, resaltando que tenía una relación a distancia con Diego, y que empezó a sentir algo más con Héctor, por lo que tuvo que marcarle para poder terminar su noviazgo.

Aunque Tammy Parra tomó la anécdota con tranquilidad, el anuncio sobre su nuevo novio generó mucha controversia, además de provocar opiniones divididas; mientras unos apoyaban su decisión, otros cuestionaban su actuar.