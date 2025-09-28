Descubre los diseños de uñas Baby Boomer que serán tendencia

La manicura es una de las prácticas versátiles que encontramos ya que se va adaptando a estaciones del año, tendencias, entre otros. Es por esto que constantemente vemos nuevos diseños que se imponen.

Para esta temporada han vuelto a ser tendencia los diseños de uñas Baby boomer que se destacan por su elegancia natural y versatilidad. Es por esto que te vamos a mostrar la tendencia de este otoño.

¿Cuáles son los diseños de baby boomer en tendencia?

Uñas transparencia

En este caso nos encontramos con unas uñas en la base transparente y que luego va tomando un color blanco al llegar a la punta. Si quieres darle un toque más glam puedes agregarle un poco de brillos.

Uñas sin brillo

Aquí tenemos unas uñas similares a la anterior pero un poco más cortas. Se sigue utilizando la base transparente y la punta blanca pero no se le agrega brillos por lo que queda más formal.

Muchos colores

Si eres amante de los colores pues no debes dejar de probar este diseño. La base de la uña es rosada clarita y llegando hacia las puntas el color que prefieras. Puedes utilizas el morado, rosado, verde, amarillo o el que tú quieras, la idea es poder darle un toque de personalidad.

Uñas de aplique

Para quienes prefieren algo más sobrio pues te proponemos que utilices en un esmalte transparente o que aporte un poco de color. En una de ellas puedes pegar unos apliques mientras que en otra apenas debes hacer unas líneas.

Uñas con mucha personalidad

Si te gusta destacarte a donde vayas, pues tenemos el diseño ideal para ti. Aquí te presentamos uñas largas cuya base es un rosadito muy claro mientras que la punta tiene un poco de color y mucho brillo. Los detalles en pedrería son muy importantes para que las mismas resalten.

Sin dudas la manicura baby boomer es ideal para esta temporada. Es por esto que te dejamos los mejores diseños para que pruebes cuál es el que más va con tu personalidad.