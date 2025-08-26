Esta es la manicura que no puede faltar esta temporada

La manicura es una de las prácticas más versátiles que hay debido a que constantemente surgen nuevas tendencias. En esta ocasión han vuelto los años 90 en las uñas.

Así es que si quieres estar a la moda pues tienes que aprovechar el neón, brillos, labiales marrones, además de accesorios. En cuanto a las uñas pues se utilizan cortas y divertidas.

Estas son las uñas en tendencia

Uñas transparentes con un toque brillante

Las uñas limpias, relucientes y con cristalitos pequeños pues son todo lo que está bien para esta temporada. Algo tan simple se puede volver muy elegante.

Manicure neón noventero con chispa moderna

El neón no puede faltar en tus uñas. Puedes optar por colores como el fucsia, el verde lima y el naranja encendido. Recuerda que la uña corta con neón y una piedrita sutil son ideales.

Uñas francesa reinventadas con piedritas

Las uñas francesas no pasan de moda pero en los 90 y actualmente, se juega con los colores y grosores. Puedes optar por tonos como el rosa pastel, azul cielo o incluso plateada, y añadir una pequeña piedra donde empieza la línea.

Metálicas con detalles brillantes

Si quieres algo más atrevido puedes optar por las uñas plateadas o doradas. A tus uñas cortas puedes agregarle un par de brillantes para una manicura glam y futurista.

El lado grunge con brillo inesperado

Por último te dejamos esta opción de manicura en la que se utilizan tonos vino, negro o azul profundo se ven mucho más actuales si les das un toque de luz con piedras plateadas.