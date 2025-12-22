Esta planta florece como no imaginas y además atrae a cientos de mariposas a tu jardín

La planta Buddleja no solo transforma tu jardín con una floración espectacular, también lo llena de vida al atraer mariposas. Es fácil de cuidar para personas experimentadas, resiste bien al sol y al agua, por lo que se ha convertido en la favorita de quienes buscan crear un jardín colorido y natural.

Esta especie, también conocida como “arbusto de las mariposas”, tiene flores muy pequeñas de color púrpura, que recuerdan a la lila o a la lavanda por su similitud en la floración.

De acuerdo con Verdecora, este arbusto es ideal para espacios pequeños, ya que no suele crecer más de tres metros de altura. Así que, si quieres conseguir uno y mantenerlo en buen estado, te decimos cómo cuidarlo.

El arbusto de las mariposas se llama Buddleja.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo cuidar el arbusto de las mariposas

Para cuidar el arbusto de las mariposas de manera correcta, lo primero que recomiendan los expertos es elegir un lugar adecuado. Prefiere espacios luminosos, con abundante sol matutino o vespertino, cuando los rayos UV son más bajos. Si lo colocas en interior, busca un sitio cerca de una ventana bien iluminada.

Después, debes considerar la temperatura: evita zonas demasiado frías o excesivamente cálidas. Asimismo, la tierra debe estar bien nutrida, con humus de lombriz y materia orgánica.

El arbusto de las mariposas tiene indicaciones específicas para cuidarla correctamente.|(ESPECIAL/CANVA)

Finalmente, el riego debe ser regular durante la etapa de crecimiento, evitando a toda costa el encharcamiento. Además, se recomienda podarla una vez al año, idealmente en otoño.

De esta manera, la planta dará flores sanas, brillantes y muy vistosas en tu jardín. Con un poco de suerte, esto también ayudará a atraer mariposas que decoren y polinicen el resto de tus plantas.

Según The Spruce, este arbusto requiere ciertos cuidados y es ideal para personas con algo de experiencia en jardinería. Si buscas una opción para principiantes, con flores y que también atraiga mariposas, El Mueble sugiere comenzar con la Verbena o la Lantana.