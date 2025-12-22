Así lucen los hijos de Ricky Martin a pocos días de que el cantante celebrara sus 54 años

En plena temporada navideña y a pocos días de cumplir 54 años, Ricky Martin compartió con sus seguidores imágenes entrañables junto a sus hijos mellizos, Valentino y Matteo, durante un viaje familiar por Hungría. El cantante boricua publicó fotografías caminando por Budapest, mostrando la complicidad que mantiene con los adolescentes de 17 años, quienes rara vez aparecen juntos en público.

Valentino y Matteo, herederos del carisma de su padre

En las imágenes, los mellizos posaron abrazados en lo que parecía ser una reunión familiar. Valentino, conocido como Tino, lució un elegante traje negro de tres piezas, mientras que Matteo optó por un conjunto a cuadros en tonos beige. Aunque Matteo suele mantener un perfil bajo en redes sociales, Valentino comparte con frecuencia sus gustos por el manga y sus habilidades para el baile, reflejando personalidades distintas pero complementarias.

Lucía y Renn, la alegría más pequeña de la familia

Días previos a su viaje por Europa, El intérprete de "Tu Recuerdo" incluyó fotos de sus hijos menores, Lucía y Renn, fruto de su relación con el pintor sueco Jwan Yosef. En una de las postales, se les ve disfrutando en la playa, empapados y sonrientes, evidenciando la estrecha relación que Ricky mantiene con ellos. Lucía, quien cumplirá 7 años el mismo día que su padre celebra su cumpleaños, y Renn, de 6, son parte esencial de las celebraciones familiares de fin de año.

Cumpleaños de Ricky Martin

El 24 de diciembre será una fecha doblemente significativa para Ricky Martin: además de festejar su cumpleaños número 54, celebrará el de su hija Lucía. Estas fechas se convierten en la antesala perfecta para la Navidad y el Año Nuevo.

La crianza compartida con Jwan Yosef

Desde su separación en 2023, Ricky Martin y Jwan Yosef han mantenido una crianza compartida de sus hijos menores. El pasado 20 de diciembre, Yosef publicó en Instagram una tierna postal junto a Lucía y Renn, mostrando la armonía familiar pese a la ruptura. En la imagen, los pequeños aparecen entretenidos con sus tablets, reflejando la cotidianidad y el cariño que reciben de ambos padres.

Aunque el cantante continúa con compromisos profesionales y encuentros con amigos como Eva Longoria y Sofía Vergara, sus publicaciones recientes dejan claro que su prioridad sigue siendo su familia. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a un Ricky Martin pleno, disfrutando tanto de los escenarios como de los momentos íntimos con sus hijos ya mayores.