Estos días faltan para el eclipse solar de 6 minutos de oscuridad
Se ha confirmado la llegada de un eclipse solar que dejará al mundo con 6 minutos de oscuridad. ¿Este fenómeno astronómico se podrá ver en México?
¿Estás listo para uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de los últimos años? La llegada de un nuevo año también se consolida a través de un eclipse solar que tendrá una duración cercana a los seis minutos , motivo por el cual aquí conocerás si este evento se podrá disfrutar en México.
Se trata de uno de los fenómenos más esperados por los amantes de la astronomía toda vez que estos no suelen aparecer de manera seguida en el mundo. La NASA y el Observatorio Naval de los Estados Unidos ya confirmó el eclipse solar para el 2027, por lo que aquí conocerás más detalles respecto a este año.
¿Cuándo y cómo será el eclipse solar del 2027?
Según indicaciones del Observatorio Naval de los Estados Unidos (USNO), el denominado “eclipse solar del siglo” se podrá ver desde el próximo 2 de agosto del 2027, por lo que resta más de un año y medio para su arribo. Además, la fuente mencionó que este será uno de los más largos de este siglo.
Te puede interesar: ¿Cuáles son las mejores canciones para acompañar a un eclipse solar?
@unitel.bo El mundo se está preparando para el eclipse solar más largo de todo el siglo XXI. #Unitel #Eclipse #Sol #Luna #Eclipsesolar ♬ sonido original - UNITEL BOLIVIA
La USNO y la NASA mencionan que este eclipse solar podría tener una duración máxima de seis minutos y 23 segundos en su mayor punto de totalidad, lo que sugiere que este puede ser uno de los eventos más importantes que las personas podrían vivir no solo en dicho año, sino a lo largo de la década.
El eclipse solar se localizara en Sudáfrica, más precisamente cerca de Luxor, Egipto. El hecho de que sea un evento con más de seis minutos de duración lo hace atípico dentro de los fenómenos astronómicos, por lo que el mismo podrá disfrutarse en lugares como España, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Yemen y Arabia Saudita.
¿El eclipse solar se podrá disfrutar en México?
La respuesta, desafortunadamente, es no. La República Mexicana es uno de los países en donde este eclipse solar no será perceptible al ojo humano , aunque vale decir que, pese a ello, la NASA estableció que se podrá seguir a través de las plataformas oficiales que tiene por internet.