El mensaje que publicó el actor Juan José Zerboni antes de morir

El mundo del espectáculo no sale del impacto que causó la muerte de Juan José Zerboni . El actor y productor de teatro tenía 72 años de edad y recientemente había compartido un evento junto con amigos por lo que su fallecimiento tomó a todos por sorpresa.

Son las redes sociales en donde abundan las imágenes y mensajes de dolor por la partida de Juan José Zerboni. El famoso mexicano era muy querido en el ambiente y tenía una trayectoria como actor que supo edificar desde hace algunos años cuando ya tenía 57 años.

¿De qué murió Juan José Zerboni?

La muerte de Juan José Zerboni fue confirmada en redes sociales mediante un comunicado que fue difundido por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT). En el escrito se precisaba que “#ACPT lamenta el fallecimiento de Juan José Zerboni, actor de teatro y doblaje y productor teatral. Q.E.P.D”.

Desde entonces las muestras de afecto y sentidos mensajes de despedida se han multiplicado en las plataformas digitales. Sin embargo, ni la familia de Juan José Zerboni ni sus amigos y colegas han confirmado las causas de su deceso. Esto ha llevado a que sus seguidores se pregunten qué fue lo que le sucedió.

¿Cuál fue el último mensaje de Juan José Zerboni?

La muerte del reconocido actor ha entristecido al mundo del espectáculo y sobre todo a sus seguidores. En las plataformas digitales lo recuerdan con imágenes y comentarios muy emotivos en donde manifiestan su sorpresa ante su repentino fallecimiento.

En este punto, muchos ponen su foco en el último posteo que Juan José Zerboni hizo en su cuenta de Instagram. Se trata de una fotografía en la que aparece junto a amigos y junto a la que escribió: “Disfrutando de una divertida pastorela con amigos actores y escritor y director!”. La publicación es de hace una semana y en ella se lo puede ver sonriendo y disfrutando del encuentro.