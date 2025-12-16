Lorena Herrera critica a Ninel Conde por sus cirugías estéticas

Las cirugías estéticas en el mundo del espectáculo son algo muy común y que toman estado público rápidamente. Esto se maximiza cuando se trata de personas muy famosas o que han recurrido en reiteradas oportunidades a tratamientos para mejorar su estética.

Noticias Ciudad Juárez del 4 de diciembre 2025

Un ejemplo de ello es Ninel Conde, la cantante y actriz mexicana es considerada una de las mujeres más bellas del mundo artístico pero también una de las que más cirugías estéticas se han practicado. En este punto, una de las voces que ha sonado crítica en reiteradas oportunidades contra ella es la de actriz y modelo Lorena Herrera.

¿Qué dijo Lorena Herrera sobre Ninel Conde?

Las críticas de Lorena Herrera hacia Ninel Conde ya se han hecho sentir tiempo atrás cuando esta afirmó que la cantante “quedó muy bonita” tras una cirugía estética pero creía que “tiene que hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad”.

Lorena Herrera apuntó a Ninel Conde al afirmar que “debería de cambiar de nombre” al insinuar que de tantas cirugías ya no se parecía a ella misma.

¿Nuevas críticas hacia Ninel Conde?

Tras aquellas afirmaciones, Lorena Herrera se mostró arrepentida tiempo después y se escudó en su humor ácido. “Creo que a veces yo no debo aplicar ese sentido del humor con otras personas que ni siquiera, además, son mis amigas”, sentenció.

Sin embargo, recientemente la actriz volvió a criticar a Ninel Conde luego de que esta se practicara un procedimiento con el que cambió el color de sus ojos. “Lo que no estoy de acuerdo es en el mensaje que se da. Tú, como persona, te puedes hacer lo que quieras, pero no lo andas gritando a los cuatro vientos porque somos los que estamos en el medio artístico, somos líderes de opinión”, remarcó.

Finalmente, Lorena Herrera puso el foco en que “si ella dice ‘les recomiendo esta operación para cambiarse los ojos’ ¿cómo que les recomiendo?” y remarcó: “debería decir ‘yo les recomiendo que no consuman, por ejemplo, cosas genéticamente modificadas’”. De esta manera, la actriz dejó caer una nueva crítica sobre Ninel Conde que hasta el momento no se ha expresado al respecto.