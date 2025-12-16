¿Un nuevo Frente Frío? Más de 10 estados tendrán lluvias y mínimas hoy miércoles 17 de diciembre

El ombligo de la semana finalmente ha llegado, y con él los pronósticos del tiempo en cuanto a los chubascos y las bajas temperaturas. México se dice listo para la llegada de un nuevo Frente Frío , motivo por el cual aquí conocerás los estados afectados por esta situación durante hoy miércoles 17 de diciembre.

Con pocos días para que culmine el año, los fenómenos naturales no dejan de afectar a varios estados de la República Mexicana con lluvias y chubascos al por mayor. Además, la entrada de un nuevo Frente Frío causará bajas de hasta -10 grados en algunos puntos específicos del país.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío hoy miércoles 17 de diciembre?

De acuerdo con lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Tamaulipas sufrirán de chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, la CDMX y el Edomex, así como algunas regiones de Veracruz y Puebla tendrán intervalos de chubascos.

|Conagua

Las lluvias aisladas se harán presentes en distintas regiones de Puebla y Veracruz, así como en Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Tlaxcala y Colima. Del mismo modo, se espera un viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, California, Durango, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

El Frente Frío también generará mínimas de -10 a -5 grados en Durango y Chihuahua, así como mínimas de -5 a 0 grados en el Estado de México, Zacatecas, Baja California, Sonora, Puebla y Tlaxcala. Por último, se vislumbran de 0 a 5 grados en Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán e Hidalgo.

¿Por dónde ingresará el nuevo Frente Frío al país?

La Comisión Nacional del Agua explica que la proximidad del nuevo Frente Frío se dará a través de la frontera noreste y norte de México gracias a su interacción con una línea seca. Este hecho, en consecuencia, generará una fuerte racha de viento, así como lluvias, bajas temperaturas y tolvaneras en estas regiones.