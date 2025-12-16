Santa Fe Klan quería cantarle a la Virgen… y la fiesta terminó en golpes

Las cosas no salieron como las planeó… Resulta que Santa Fe Klan organizó una fiesta para cantarle a la Virgen de Guadalupe en su barrio de Santa Fe, Guanajuato, pero todo terminó marcado por un episodio de violencia que sorprendió a propios y extraños. Aunque el rapero buscaba rendir homenaje a la Morenita del Tepeyac con música y convivencia comunitaria, una pelea entre asistentes interrumpió el evento justo en el momento más simbólico del evento: Las Mañanitas, durante la madrugada del 12 de diciembre.

Un festejo que Santa Fe Klan organizó con fe

Desde el 11 de diciembre, Santa Fe Klan había confirmado públicamente la celebración guadalupana en su colonia, una tradición que ha mantenido, al igual que millones de mexicanos, para agradecer año con año lo que recibe y de esta forma devolverlo y compartirlo con su comunidad. El altar fue colocado frente a su tienda y, como suele ocurrir en los barrios de México, este tipo de festejos recibió a decenas de vecinos y fans, quienes se dieron cita poco antes de la medianoche.

La idea era sencilla: música, fe y barrio. El rapero siguió la tradición de unir al barrio sin escenarios lujosos ni una producción masiva, sino una celebración cercana y simbólica.

¿Cómo comenzó la pelea?

De acuerdo con los videos que circularon en redes sociales, la pelea inició a espaldas del cantante, justo cuando se encontraba cantando Las Mañanitas a la morenita del Tepeyac. La confrontación se dio entre varios asistentes y, aunque uno de ellos fue retirado, el conflicto escaló rápidamente y continuaron los empujones y golpes en medio de la multitud.

La reacción de Santa Fe Klan

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que el propio rapero decidió intervenir, algo que muchos usuarios destacaron en redes. Aunque no logró detener la pelea, su actitud fue interpretada como un intento genuino por mantener el orden y cuidar de la gente y la celebración.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, pero dejó claro que la tradicional fiesta continuará pese al altercado.

Las redes sociales apoyan al rapero

En plataformas como X y TikTok, el video se volvió viral rápidamente. Mientras algunos criticaron la falta de control y seguridad, otros defendieron al artista con uñas y dientes, señalando que se trató de un evento comunitario y que él no provocó la violencia. Además, el rapero, a pesar de la fama que ha alcanzado, es reconocido por muchos por mantenerse cercano a su gente y comunidad, sin perder su autenticidad.

También te puede interesar: Hospitalizan de emergencia a Cynthia Klitbo: este es su estado de salud actual

