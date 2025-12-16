Piden más de 1,000,000 por moneda de 1 peso “del futuro”, aseguran que es del año 2985

Son muchos los ejemplos relacionados con la numismática en torno a monedas conmemorativas que se venden a precios estratosféricos en internet. En ese sentido, ha comenzado a circular una moneda de 1 peso que, en teoría, viene del futuro, motivo por el cual su valor asciende a más de 1,000,000 de pesos.

Se trata de una moneda de 1 peso cuyo dueño asegura que viene del futuro porque es del año 2985. Esta situación, por lo curiosa que es, ha llamado poderosamente la atención de los coleccionistas. Por tal motivo, aquí conocerás los detalles reales respecto a esta pieza. ¿Es real o se trata de una farsa?

¿Cuáles son las características de esta moneda de 1 peso?

Su dueño, el cual comparte la moneda de 1 peso en Mercado Libre, asegura que la pecunia “del futuro” forma parte de la Familia C del Banco de México y se acuñó en el año 1996. La misma cuenta con un diámetro de 21 milímetros, un peso de 3.95 gramos y, según indica, su valoración radica en que es del año 2985.

|Mercado Libre

Es aquí en donde es preciso tener cuidado con cualquier tipo de material encontrado en internet, pues el dueño de la moneda modificó su reverso a través de la eliminación de los detalles originales, así como marcas puestas que sugieren un origen del futuro, lo cual habla de un hecho relacionado con estafa o fraude.

El reverso de esta moneda, originalmente, cuenta con el símbolo de pesos, su año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. Ante este hecho, vale decir que el vendedor buscó alterar estas características a fin de vender su pecunia en un precio que supera el 1,000,000 de pesos.

La numismática y los fraudes que existen en internet

Esta situación, por increíble que parezca, ha hecho que muchas personas consideren adquirir la moneda de 1 peso pese a que no es real. Ante este hecho, expertos en numismática recomiendan adquirir con ellos previo a cualquier adquisición para asegurarse que las pecunias cuenten con un valor histórico o contemporáneo.