El hijo de Ernesto Cázares ya tiene 4 años y esto es lo que dice al verlo en Exatlón México

Ernesto Cázares no solo sigue destacando en las arenas de Exatlón México, sino que también vive uno de los momentos más emotivos de su vida fuera de la competencia: ver crecer a su hijo, quien ya tiene 4 años. A pesar de la distancia y las exigencias del reality, el pequeño no pierde oportunidad de seguir cada una de las pruebas de su papá y expresar lo que siente al verlo en televisión.

Este fin de semana, su pareja, María Robles Velazco, compartió la tierna reacción que tuvo Luciano al ver a su padre en el programa de TV. A través de historias de Instagram, la mujer publicó videos del niño alentándolo desde el living de su casa, un instante que causó particular emoción entre los fanáticos del participante, quienes celebran el fuerte lazo entre ambos.

Instagram (@mariacabronita)

María se mostró orgullosa de la actitud del hijo que tienen en común y escribió en redes sociales: "Tu equipo, el más orgulloso de ti. Siempre", haciendo alusión al grupo consolidado que formaron como familia.

¿Quién es María, la pareja de Ernesto Cázares?

María Robles Velazco, la actual novia del integrante menor de "Sky Brothers", es influencer y se dedica a crear contenido sobre estilo de vida, maternidad y vida saludable en redes sociales, donde la siguen más de 280 mil usuarios.

Aunque están juntos hace un par de años, su compromiso se hizo más serio con el paso de los meses y después de que anunciaran la esperada noticia de que estaban por convertirse en padres, una etapa que los llenó de emoción a todos los seguidores de la pareja.

En octubre del 2021 nació el pequeño Luciano, pero a pesar de que ambos son personajes públicos, han decidido en conjunto resguardar la privacidad de su primogénito, por lo que cuidan cada imagen que suben del menor y evitan mostrar su rostro, una medida que aún es cuestionada por algunos de sus fanáticos.