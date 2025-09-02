Pocos conocen a la novia de Ernesto Cázares de Exatlón CUP y a su pequeño hijo de 3 años: aquí todo sobre María

El inicio de Exatlón CUP estuvo repleto de momentos emocionantes, no solo por los duelos, sino por los atletas que regresaron con todo a esta aventura. Uno de ellos fue Ernesto Cázares, quien ostenta el título del primer campeón en este reality deportivo y que fue seleccionado para poner el alto el nombre de México.

Además de que impresionó a propios y extraños gracias a que conserva la destreza y agilidad para los circuitos, algo que llamó la atención del público fue su radical transformación física.

(INSTAGRAM) Ernesto Cázares y su novia, María, disfrutan de educar juntos a su hijo.

Y es que ahora luce completamente diferente a la primera temporada, pues no solo pasaron los años, sino que también el joven atleta conformó una feliz familia junto a su novia, María, y se convirtió en padre de un pequeño que hoy es su adoración.

¿Quién es la novia de Ernesto Cázares? Todo sobre María, la mujer que le robó el corazón al atleta de Exatlón CUP

Ernesto Cázares siempre fue reservado con su vida privada, pero no duda en gritar a los cuatro vientos, lo enamorado que está de María Robles Velasco, con la que mantiene una relación desde 2020.

La novia del integrante menor de los llamados “Sky Brothers” es influencer y se dedica a crear contenido sobre estilo de vida, maternidad y vida saludable.

Este compromiso se hizo más serio con el paso de los meses, y pronto anunciaron la noticia de que estaban por convertirse en padres, una etapa que los llenó de emoción.

Fue en octubre de 2021 cuando la pareja dio a conocer el nacimiento de Luciano, quien se convirtió en su prioridad y con el que ambos debutaron en el mundo de la paternidad.

Instagram / @mariacabronita Ernesto Cázares y María Robles llevan 5 años juntos y tienen un hijo

Pese a que Ernesto y María son personajes públicos, han preferido resguardar la privacidad de su primogénito, por lo que cuidan cada imagen que suben del menor.

En contraste, el participante de Exatlón CUP sigue compartiendo en redes sociales parte de su vida profesional y algunos de los momentos más especiales que pasa con María, como los viajes que hacen en familia y las escapadas románticas que procuran tener.