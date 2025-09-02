Y a todo esto... qué ha pasado con Aristeo Cázares, el hermano de Ernesto de Exatlón CUP

Hace tiempo que no se sabía mucho de Aristeo Cázares, uno de los atletas más carismáticos que ha pasado por el torneo Exatlón México. Y ahora que su hermano, Ernesto, volvió para la Exatlón Cup, los fans se preguntan qué ha pasado con el joven atleta.

Aristeo dejó huella con su fuerza, estrategia y ese carácter que conectaba con todos en pantalla, pero ahora dejó los realities para dedicarse completamente a las redes sociales.

Después de ganar la segunda temporada de Exatlón México, su vida dio un giro. En 2023, tomó una decisión fuerte: alejarse del proyecto que lo lanzó a la fama.

Así luce actualmente Aristeo Cázares, hermano de Ernesto

Aristeo está más presente que nunca, solo que ahora en otra cancha. En Instagram el atleta sigue muy activo, compartiendo rutinas de ejercicio, frases motivadoras y hasta colaboraciones con marcas.

Tiene más de un millón de seguidores y un estilo muy suyo: directo, energético y siempre positivo. Se ha convertido en una figura aspiracional para muchos, especialmente quienes lo siguen desde sus días en Exatlón.

Además, el nombre de Aristeo Cázares volvió a sonar recientemente por el Exatlón Cup, un torneo especial donde varios atletas de temporadas anteriores se reencontraron.

Muchos fans lo mencionaron en redes, preguntando por qué no estaba y si volvería a competir en algún formato similar. Hasta ahora, Aristeo no ha dicho nada, pero su nombre sigue vigente entre los favoritos que han pasado por la competencia.

¿Cómo es la relación de Aristeo Cázares y su hermano, Ernesto?

La conexión entre los hermanos Cázares siempre ha sido fuerte. Incluso hubo un momento en el que Ernesto confesó que Aristeo llegó a dejarse ganar en el reality para darle más protagonismo.

Eso, lejos de separarlos, reforzó su vínculo. Hoy, ambos siguen caminos distintos, pero con una base familiar sólida.

Crédito: Instagram/Aristeo Cázares

¿Aristeo Cázares volverá a Exatlón?

Aristeo Cázares no ha revelado un regreso a las tierras de Exatlón. Por ahora, parece más enfocado en su faceta como creador de contenido y figura pública en redes.

El famoso traceur supo aprovechar su paso por la TV, pero también ha sabido soltarla a tiempo para construir algo propio. Y eso, sin duda, lo mantiene vigente.