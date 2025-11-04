El pueblo de Guerrero en donde está la Nochebuena más grande del mundo y que pocos han visitado

En Guerrero existe un rincón que pocos viajeros conocen, pero que guarda un espectáculo único: la Nochebuena más grande del mundo. Entre montañas y calles adornadas con estas flores rojas, el pequeño pueblo de Taxco se ha ganado un lugar especial por su tradición artesanal y su espíritu navideño que deslumbra a quien lo visita.

De acuerdo con el Gobierno de México, la tradición de colocar más de 12 mil macetas de esta hermosa flor en la Plaza Borda se realiza desde hace más de una década, con el propósito de formar la figura de una Nochebuena gigante que incluso cuenta con su propio Récord Guinness.

Este evento marca el inicio de la temporada decembrina.

Pero este no es el único atractivo de Taxco, pues al ser un Pueblo Mágico de Guerrero, ofrece múltiples actividades que puedes disfrutar en familia durante un fin de seman a.

Qué hacer en Taxco, el Pueblo Mágico de Guerrero

En Taxco puedes simplemente caminar por sus calles empedradas y disfrutar del agradable clima. También puedes visitar la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, que según la Secretaría de Turismo (SECTUR), destaca por su arquitectura virreinal.

El portal México Desconocido, parte de la SECTUR, recomienda además los siguientes planes:

Visitar el antiguo Ayuntamiento , construido a finales del siglo XVIII.

, construido a finales del siglo XVIII. Subirte al teleférico , una forma espectacular de admirar la ciudad desde las alturas, especialmente al amanecer o al atardecer.

, una forma espectacular de admirar la ciudad desde las alturas, especialmente al amanecer o al atardecer. Conocer la Capilla de la Santísima Trinidad , una de las más antiguas de la región.

, una de las más antiguas de la región. Visitar el Museo de Arte Virreinal , donde se conservan piezas originales de la época.

, donde se conservan piezas originales de la época. Recorrer las joyerías locales , ya que Taxco es la capital de la plata y puedes encontrar accesorios a buen precio.

, ya que Taxco es la y puedes encontrar accesorios a buen precio. Explorar el Museo William Spratling , dedicado a la historia prehispánica de la región.

, dedicado a la historia prehispánica de la región. Conocer el Cerro del Huixteco , un parque natural ideal para convivir en familia y admirar la flora y fauna local.

, un parque natural ideal para convivir en familia y admirar la flora y fauna local. Visitar las Grutas de Cacahuamilpa , un impresionante sistema de formaciones rocosas que te hará enamorarte de la naturaleza.

, un impresionante sistema de formaciones rocosas que te hará enamorarte de la naturaleza. Explorar Xochicalco, una zona arqueológica conocida como “El lugar de la casa de las flores”.

¿Por qué Taxco es Pueblo Mágico?

Taxco obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico por su rica tradición platera en 2002, sus construcciones coloniales y sus encantadoras calles empedradas que transportan al pasado. Según México Desconocido, la mejor forma de disfrutarlo es caminar sin prisa por sus callejones mientras saboreas un buen café.

(ESPECIAL/SECTUR) Taxco es uno de los 3 Pueblos Mágicos que tiene Guerrero.

Cómo llegar a Taxco, Guerrero

La forma más sencilla de llegar a Taxco es desde Cuernavaca, por la carretera federal 95, a unos 106 kilómetros de distancia. También hay autobuses que salen desde la Ciudad de México.