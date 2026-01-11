12 modelos de uñas almendradas color nude que te harán ver elegante y con las manos lujosas

Las uñas almendradas se ven bien en la manicura porque no destacan tanto como las largas, pero son lo suficientemente vistosas para generar intriga, sobre todo si las usas en color nude. En esta selección de 12 modelos te mostraremos opciones que te harán lucir elegante y con manos lujosas.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, este estilo de manicura es el punto medio entre las uñas redondas y las ovaladas, lo que les da un toque único y versátil. Son de las favoritas de muchas a la hora de visitar el salón de belleza . Con las propuestas que te mostraremos a continuación, irás a la segura y sin fallas.

Uno por uno, los modelos de uñas almendradas nude que se ven elegantes

Uñas Clásicas nude con brillo glossy: Base nude uniforme con acabado brillante; se ven clean y sofisticadas, ideales para personalidades minimalistas y chic; aplica gel en 2–3 capas y top coat gloss para alta duración.

Así lucen las uñas Clásicas nude con brillo glossy.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas francesas nude sutil : Punta blanca muy fina sobre base nude; perfectas para alguien con estilo clásico y profesional; limado preciso + guía para francés + gel blanco.

: Punta blanca muy fina sobre base nude; perfectas para alguien con estilo clásico y profesional; limado preciso + guía para francés + gel blanco. Uñas Baby boomer nude-blanco : Degradado suave del nude al blanco, romántico y elegante para personalidades romántico-femeninas; difumina con esponja y sella con brillo.

: Degradado suave del nude al blanco, romántico y elegante para personalidades romántico-femeninas; difumina con esponja y sella con brillo. Uñas Nude con acentos dorados : Base nude con detalles dorados delicados (hojilla o line art); perfecto para gustos glam discretos; usa pincel fino para colocar foil y top coat.

: Base nude con detalles dorados delicados (hojilla o line art); perfecto para gustos glam discretos; usa pincel fino para colocar foil y top coat. Uñas Glazed nude (efecto glaseado) : Brillo efecto cristal que da mano lujosa; ideal para estilo moderno y cuidado; aplica polvo tornasol y top gel.

: Brillo efecto cristal que da mano lujosa; ideal para estilo moderno y cuidado; aplica polvo tornasol y top gel. Nude con flores blancas 3D : Nude base con flor 3D en acento, elegante y delicado para personalidades románticas y creativas; usa acrílico + molde floral.

: Nude base con flor 3D en acento, elegante y delicado para personalidades románticas y creativas; usa acrílico + molde floral. Nude con swirl blanco y dorado : Arte fluido blanco y dorado sobre nude que da un look sofisticado y artístico; pincel fino + gel para diseño.

: Arte fluido blanco y dorado sobre nude que da un look sofisticado y artístico; pincel fino + gel para diseño. Uñas Nude milky translúcido : Nude lechoso suave para estilo discreto y elegante; varias capas finas y top glossy para efecto “angel mani”.

: Nude lechoso suave para estilo discreto y elegante; varias capas finas y top glossy para efecto “angel mani”. Nude ombré con glitter rosa: De nude a rosa suave con glitter en puntas, perfecto para eventos o personalidad coqueta; esponja para ombré + glitter finish.

Mira estos diseños de uñas almendradas nude. ¿Te gustan?|(ESPECIAL/Pinterest)

Nude con piedras pequeñas : Nude elegante con pequeños cristales cerca de cutícula; ideal para quien ama el lujo sutil; pega cristales antes del top coat.

: Nude elegante con pequeños cristales cerca de cutícula; ideal para quien ama el lujo sutil; pega cristales antes del top coat. Uñas Nude con rayas metálicas : Líneas finas metálicas sobre base nude que dan un toque moderno y elegante; pincel fino y gel metalizado.

: Líneas finas metálicas sobre base nude que dan un toque moderno y elegante; pincel fino y gel metalizado. Nude tonalidad café suave: Nude café claro que imita tono natural de piel con brillo gloss, ideal para manos sofisticadas con personalidad discreta pero segura; 2–3 capas de gel.

Con qué estilo de ropa quedan los colores nude en uñas

Los colores nude en uñas son versátiles, permitiendo que combinen con casi cualquier estilo. Sin embargo, expertos recomiendan lucirlas en eventos especiales clásicos y sofisticados, con ropa como trajes, vestidos elegantes, sedas, y colores neutros, como los jeans y las blusas blancas. Si quieres sacarle el mayor provecho, piensa en los estilos minimalista, clásico, casual chic y romántico, son las mejores elecciones.