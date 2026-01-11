Así fue como el cantante Yeison Jiménez predijo su muerte antes de trágico accidente

Yeison Jiménez fue una importante figura en el tema de la música popular de Colombia, logrando posicionarse en el mundo artístico con facilidad. Ahora todo acaba de dar un giro repentino e inesperado, puesto que se anunció su fallecimiento a sus 34 años.

Lo impactante de la situación es que el cantante en una entrevista reveló que repetidamente había soñado con su muerte en un trágico accidente, declaraciones que han sorprendido a todos, debido a la forma en que ocurrieron. Te revelamos qué fue lo que declaró.

¿Qué fue lo que pasó con Yeison Jiménez?

Ante la muerte del cantante Yeison Jiménez, se ha generado mucho impacto entre el público que conocía su trabajo, debido a la forma en que ocurrieron los hechos en el trágico accidente.

En una reciente entrevista, el artista habría revelado que en 3 ocasiones soñó que se encontraba en una avioneta donde ocurría un accidente y que él lograba alertar al piloto sobre los hechos, logrando salvar a todos los pasajeros.

Sin embargo, dentro de los sueños del cantante hubo uno que más recuerdo, donde literalmente detalla que había un sueño en el que morían todos en el trágico accidente, provocando que la noticia se hiciera mundial. Dichas declaraciones han sorprendido a todos por la similitud y lo acertado de los hechos.

¿Cómo se llama un sueño que predice el futuro?

Los sueños premonitorios o los sueños precognitivos se destacan por ser capaces de darnos visiones de un evento que puede ocurrir en el futuro; se conocen numerosos ejemplos de gente que ha sido testigo de los terribles hechos, tal como ocurrió en la muerte de Yeison Jiménez.

En un artículo publicado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, detalla que la ciencia no cree que puedan existir esas habilidades, pero los psíquicos alegan que los humanos podríamos tener la capacidad de predecir ciertos eventos en los sueños; en algunos casos se han presentado personas que tienen premoniciones personales o de acontecimientos mundiales.