7 diseños de uñas con efecto difuminado: quedan hermosas en diferentes colores
Este estilo será tendencia en este 2026, por lo que esta nota es ideal para que estés acorde a la moda con los diferentes tonos que puedes usar
Las uñas con efecto difuminado es lo de hoy, pues es será la tendencia que marcará este 2026, ya que quedan hermosas en diferentes colores y son sumamente llamativas gracias a esa transición suave de tonalidades. En cambio, si lo que quieres es un diseño más extravagante, estos 7 modelos con el efecto ojo de gato son ideales .
De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, este tipo de uñas es lo que se estará usando en este año en el mundo del manicure. Para ello se pueden utilizar tonos neutros en conjunto con diseños únicos, aunque eso ya depende de los gustos de cada persona. Conoce los 5 modelos en acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel .
1. Natural
Este diseño es sumamente sencillo, pues es casi la uña natural, solo que en la punta se utiliza un esmalte blanco. Es una buena opción para el estilo almendra.
2. Nude
La transición de los colores nude, que en este caso son de rosa claro a uno más oscuro, tirándole a café, es una buena opción.
3. Negro con blanco
Un modelo sumamente elegante, pues resalta 2 de los colores más usados: negro y blanco. Un plus si es al estilo almendra.
4. Rosa con rojo
La combinación entre estos 2 colores le da un toque a las fresas con crema. Una gran propuesta en uñas cuadradas.
5. Vino tinto con rosa
La unión entre estos 2 tonos a simple vista da toques de elegancia, pues el cuerpo de la uña permanece en el color natural, pero en las puntas destaca ese vino tinto intenso.
6. Café
Una buena opción para las personas que son amantes del café, pues el difuminado con blanco es una buena combinación.
7. Azul y negro
Este estilo se ve bien en uñas postizas cortas y es apto para mujeres adultas como jóvenes y adolescentes que inician en el mundo del manicure.