Las uñas con efecto difuminado es lo de hoy, pues es será la tendencia que marcará este 2026, ya que quedan hermosas en diferentes colores y son sumamente llamativas gracias a esa transición suave de tonalidades. En cambio, si lo que quieres es un diseño más extravagante, estos 7 modelos con el efecto ojo de gato son ideales .

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, este tipo de uñas es lo que se estará usando en este año en el mundo del manicure. Para ello se pueden utilizar tonos neutros en conjunto con diseños únicos, aunque eso ya depende de los gustos de cada persona. Conoce los 5 modelos en acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel .

7 diseños de uñas con efecto difuminado: quedan hermosas en diferentes colores|Pinterest

1. Natural

Este diseño es sumamente sencillo, pues es casi la uña natural, solo que en la punta se utiliza un esmalte blanco. Es una buena opción para el estilo almendra.

2. Nude

La transición de los colores nude, que en este caso son de rosa claro a uno más oscuro, tirándole a café, es una buena opción.

3. Negro con blanco

Un modelo sumamente elegante, pues resalta 2 de los colores más usados: negro y blanco. Un plus si es al estilo almendra.

4. Rosa con rojo

La combinación entre estos 2 colores le da un toque a las fresas con crema. Una gran propuesta en uñas cuadradas.

5. Vino tinto con rosa

La unión entre estos 2 tonos a simple vista da toques de elegancia, pues el cuerpo de la uña permanece en el color natural, pero en las puntas destaca ese vino tinto intenso.

6. Café

Una buena opción para las personas que son amantes del café, pues el difuminado con blanco es una buena combinación.

7. Azul y negro

Este estilo se ve bien en uñas postizas cortas y es apto para mujeres adultas como jóvenes y adolescentes que inician en el mundo del manicure.