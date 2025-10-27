El Pueblo Mágico de Puebla que tiene los lugares turísticos que menos vale la pena visitar, según la IA

Se habla de los Pueblos Mágicos como destinos imperdibles… pero no todos tienen la misma afluencia o los servicios esperados. Uno de los 12 municipios en Puebla destaca por ser un Pueblo Mágico que recibe apenas una fracción de los turistas del estado.

Con paisajes hermosos, sí, pero también con infraestructura limitada, puede que no sea un destino tan “mágico” como dicen. Aquí te contamos cuál es, qué pasa allá y qué decisiones deberías considerar antes de ir.

¿Qué Pueblo Mágico de Puebla es y por qué tiene tan pocos visitantes?

El municipio seleccionado es Pahuatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Según datos del Observatorio Turístico de Puebla del primer semestre de 2024, este destino, junto con otros dos menos concurridos, acumuló apenas el 5.3 % del turismo total de los 12 Pueblos Mágicos del estado.

En 2023, Pahuatlán registró unos 61 649 visitantes, cifra muy por debajo de municipios como Cholula, que superaron el millón. Estos números no lo hacen “malo”, pero sí revelan que no despierta tanto interés turístico como otros destinos con más servicios o accesos.

Gobierno de México Pahuatlán, Pueblo Mágico de Puebla, tiene atractivos turísticos naturales hermosos

¿Qué lugares turísticos tiene Pahuatlán y por qué podrían decepcionar?

Según la Secretaría de Turismo de Puebla, Pahuatlán no carece de atractivo: ofrece tradiciones indígenas, la producción de papel amate, miradores y saltos de agua, como el Mirador de Ahíla o la cascada “Velo de Novia”.

Sin embargo, algunos visitantes señalan que la infraestructura turística es básica, el acceso puede ser complicado, y los servicios —alojamiento, transporte, señal de celular— no siempre están al nivel de la expectativa. En resumen: si esperas un destino “todo incluido”, podrías salir un poco decepcionado.

Gobierno de México En Pahuatlán, Pueblo Mágico de Puebla, puedes disfrutar de artesanías fabricadas por los lugareños

Entonces… ¿vale la pena visitar Pahuatlán o no?

Si buscas un paseo auténtico, naturaleza y cultura, Pahuatlán te puede ofrecer eso. Pero si tu idea es comodidad, amplia oferta de comidas y facilidades turísticas modernas, quizá te convenga otro Pueblo Mágico más “completo”.

Visitarlo significa aceptar que el viaje es parte de la experiencia: caminos largos, servicios humildes y un ambiente tranquilo. Para algunos, esa sencillez es el encanto; para otros, puede sentirse “menos que” lo que esperaban.