Estos son los 5 diseños de uñas navideñas que te harán lucir muy elegante

Estamos en un mes en el que la magia y la esperanza se renuevan porque las fiestas decembrinas son las protagonistas. Para celebrarlas de la mejor manera, no se puede dejar al azar ningún detalle y las uñas no se pueden dejar de lado.

Ante esto es que te vamos a contar sobre una alternativa elegante y refinada que se adapta a la perfección a esta temporada. Además se adapta a cualquier edad por lo que incluso las mujeres maduras pueden usarlas.

Se tratan de las uñas de vidrio que apuesta por darle protagonismo a la transparencia, el brillo intenso (pero elegante) y las texturas sutiles que capturan la luz como si cada uña fuera una pequeña pieza de cristal.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas navideñas?

Uñas micro francés

Las francesitas son diseños tradicionales pero en este caso se han reinventado con una versión micro y transparente. La base cristalina se complementa con una base en tono nude, creando un borde libre con efecto hielo de aspecto sutil y refinado.

Estas uñas son ideales para quienes buscan un toque tradicional pero moderno y discreto. Funcionan perfecto en looks invernales, atuendos minimalistas y eventos festivos.

Uñas efecto espejo perla

En este caso tenemos unas uñas con efecto espejo en color perla son la opción ideal. Si bien este diseño no apuesta por lucir las típicas transparencias, su aura invernal por el color y efecto frío que las componen las hace ingresar en este listado.

Uñas coreanas con textura

Por otro lado tenemos estas uñas que agregan dimensión a las uñas de vidrio mediante relieves transparentes muy finos y delicados que simulan hielo, gotas o formas lineales.

Aquí la textura es la protagonista, ya que se crea un efecto visual impactante. Estas uñas son ideales para quienes desean un diseño artístico, moderno y completamente original, pues el brillo que aportan es sin igual, elegante y muy favorecedor.

Uñas rosas

En este caso tenemos una excepción a la regla debido a que se utiliza una base del efecto ojo de gato, es que logran capturar ese efecto brilloso tan característico del cristal.

Puedes ayudar a complementarlo con hojuelas cola de sirena, para agregar un brillo sutil pero perceptible, logrando el equilibrio perfecto entre unas uñas románticas y sumamente elegantes.

