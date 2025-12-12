Estas son las CELEBRIDADES MEXICANAS que asistieron al concierto de BAD BUNNY en CDMX

La espera terminó y por fin tenemos a Benito en CDMX para ofrecer ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros. El día de ayer, 11 de diciembre, fue su segunda fecha en la Ciudad y los invitados mexicanos no se hicieron esperar ya que los principales y quienes más destacaron fueron Diego Boneta y Ana de la Reguera, Bárbara de Regil y Diana Carreiro.

¿Por qué asistieron Diego Boneta y Ana de la Reguera al concierto de Bad Bunny?

Diego Boneta es una de las celebridades más importantes en México. Su carrera ha trascendido fronteras, pues a nivel internacional ha consolidado una gran trayectoria, específicamente en Hollywood. Esto el conejo loco y el actor lo tienen en común ya que este año Benito hizo su debut en la película Happy Gilmore 2 junto a Adam Sandler.

Por otro lado, Ana de La Reguera es una actriz sumamente talentosa. Ha participado en proyectos de televisión, cine, y teatro. Al igual que Boneta, también ha figurado en proyectos de Hollywood por lo que no es ajena al mundo del entretenimiento a nivel internacional, así como Bad Bunny.

Por otro lado, la actriz Bárbara de Regil también estuvo presente en La Casita pues compartió en redes sociales algunos clips de ella disfrutando el concierto y compartiendo espacio con el puertorriqueño.

¿Quién fue el cantante invitado en el concierto de Bad Bunny?

El primer invitado en el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros fue el colombiano Feid. Ambos cantaron el tema Perro Negro, tema que tienen en colaboración en el álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana. Sin duda fue un momento épico que hizo explotar de felicidad a todos los asistentes, quienes no lo imaginaron ya que nunca hubo señales de esa aparición.

Hasta este momento no ha habido más invitados. Sin embargo, el conejo loco dijo en su primera presentación que los mexicanos deben mantener la vara alta para las siguientes fechas, dando a entender que habrá sorpresas, invitados y muchas cosas inesperadas.

Los fans han sido fieles a la presencia de estos conciertos, muchos han faltado a clases, al trabajo e incluso han acampado desde la madrugada para tener la oportunidad de alcanzar un buen lugar y disfrutar de ver a su artista favorito.