El Pueblo Mágico de Puebla donde está el hotel más hermoso y casi nadie sabe que existe, según la IA

Visitar el estado de Puebla es garantía de que tendrás una experiencia inolvidable, especialmente cuando se recurre a alguno de los 12 lugares que tienen la distinción de Pueblo Mágico. En estos casos es posible elegir un destino que se acople a lo que los usuarios buscan, por lo que tratándose de hoteles encantadores, pero poco conocidos, hay uno que tiene una joya escondida.

Se trata de Tetela de Ocampo, que a pesar de que tiene este prestigioso nombramiento por su riqueza cultural y valor histórico, todavía no está lleno de turistas, lo que permite que conserven un aire de tranquilidad ideal para descansar. Una opción imperdible es el Hotel Campo Real, que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, es imperdible por su decoración y accesibilidad.

Facebook / Cabañas Campo Real Este es el Pueblo Mágico de Puebla que tiene un hotel bonito y que casi nadie conoce

¿Cuánto cuesta una noche en el hotel más cómodo y bonito de Tetela de Ocampo?

Este hospedaje, que en realidad es un conjunto de cabañas, se distingue por su diseño que combina comodidad y modernidad. Por lo que a pesar de que no es un edificio de último nivel como los que hay en otras ciudades, sí tiene todo lo indispensable para que sus clientes pasen días amenos recorriendo este Pueblo Mágico de Puebla, para que por la noche regresen a un lugar entrañable.

En cuanto a los precios, existen diversas alternativas para cada tipo de viajero, pero de manera general, las cabañas van desde los 800 pesos la noche por persona. Así que sigue estando en un presupuesto accesible, en especial para quienes prefieren invertir en salidas a restaurantes, visitas a museos y compra de souvenirs.

Facebook / Cabañas Campo Real Este pintoresco alojamiento es perfecto para disfrutar de unas vacaciones en un Pueblo Mágico de Puebla

La dirección de este pintoresco hotel en Puebla es: 2 Norte y Calle 9 Poniente s/n. Tetela de Ocampo, Puebla. Como referencia, se ubica a menos de 20 minutos del centro, lo que lo vuelve un punto idóneo tanto para quienes se trasladan a pie como para los que van en automóvil.

¿Cuáles son los 12 destinos nombrados como Pueblo Mágico de Puebla?

De los 177 lugares que ostentan la categoría de Pueblo Mágico en México, el estado de Puebla alberga 12. Estos destinos que todos deberían visitar al menos una vez, son: Atlixco, Cholula, Cuetzalan, Chignahuapan, Xicotepec, Huauchinango, Pahuatlán, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Huejotzingo y Zacatlán de las Manzanas.