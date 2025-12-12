7 plantas de interior para casas oscuras que pocos conocen: se ven hermosas y se cuidan solas

Muchas personas tienen la idea equivocada de que las plantas solo pueden estar en lugares con grandes entradas de luz, habitaciones espaciosas y con ventilación constante, pero no hay nada más alejado de la realidad. Esto gracias a que existen especies que son perfectamente capaces de sobrevivir en el interior , pues por su naturaleza cuentan con la facilidad de crecer incluso en "ambientes complicados".

1. Palmera de salón

Elegante, discreta y fácil de cuidar: así es la palmera de salón es excelente opción para quienes buscan plantas de interior que no se marchiten al estar con poca luz. Por si fuera poco, contribuye a mantener el ambiente libre de contaminantes como el monóxido de carbono, frecuente en espacios cerrados, según el portal de Bloomscape. Necesita riego cada 7 o 10 días y basta con ponerla en una maceta que les permita crecer.

Las palmeras de salón son buenísimas para espacios con poca luz|Canva

2. Planta ZZ

No te dejes engañar por su nombre. La planta Zamioculcas Zamiifolia "ZZ" no es para nada aburrida; tiene apariencia linda, colores intensos, tallos arqueados y hojas radiantes. Además, es una de las especies que puedes permanecer en habitaciones con poca luz sin que esto sea un problema para su crecimiento. Puede regarse dos veces al mes y basta con limpiar sus hojitas para quitar el polvo acumulado.

3. Lirio de la paz

Conocido por su linda apariencia y hojas vistosas, el lirio de la paz es perfecto para estar en lugares con escasa iluminación, como los departamentos que no tienen ventanas que den hacia el cielo, por ejemplo. Solo necesita hidratarse cada semana o cada 15 días cuando las temperaturas descienden, aunque esto tampoco es un factor de riesgo para que duren más tiempo.

Los lirios de la paz son el complemento perfecto para cualquier decoración|Canva

4. Árbol del dinero

Si entre tus propósitos para Año Nuevo 2026 está el volverte cercano a los amuletos de la fortuna, te tenemos una buena noticia: puedes recurrir también a la buena suerte con las plantas de interior y el árbol del dinero es una de las especies recomendadas. Además, esta especie no necesita tanta iluminación para verse preciosa y hasta son las mejores para oficinas, indica Garsons Growing.

5. Filodendros

Con hojas grandes que combinan diferentes intensidades del verde en forma de "manchitas", los filodendros son un tipo de planta que se adaptan muy bien a casi cualquier clima y ambiente, incluyendo cuartos oscuros. El riego sugerido es semanal y únicamente hay que evitar volver a regar si la tierra sigue húmeda para evitar putrefacción de las raíces.

Los filodendros son plantas de interior que se ven bien y no necesitan tanta iluminación|Canva

6. Arañas

Para los que cuentan poco espacio, pero aun así quieren sumar naturaleza a su decoración, las plantas araña lo tienen todo. Son pequeñas, pueden ir tanto en muebles medianos como en repisas, ya que sus hojas caídas lucen mejor así. En cuanto a su resistencia a la falta de iluminación, un artículo de Chicago Botanic Garden explican que mientras tengan su maceta propia y se rieguen, toleran la iluminación baja.

7. Planta de serpiente

Si eres amante de las plantas de interior que son discretas y combinan con la decoración minimalista, entonces la "snake plant" es la alternativa predilecta. Esta especie no necesita demasiada luz natural para sobrevivir y sus cuidados son relativamente fáciles , pues solo requieren un poco de agua cada dos semanas y que no haya nada obstaculizando el crecimiento de sus hojas.