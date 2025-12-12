Dile adiós al sillón, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA
Las tendencias en decoración para el 2026 ya van dando muestras de cambio. El tradicional sillón podría ser desplazado del hogar.
La llegada del 2026 no solo renovará las energías de cada persona sino que será una invitación a darle un nuevo aire a nuestro hogar. Ya sea cambiado de color su fachada, implementando una nueva disposición de su mobiliario o incluyendo nuevos elementos decorativos, las casas van a sufrir modificaciones .
Son las tendencias que recorren los países las que van acentuándose e imprimiendo cambios en los hogares. Es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) ha despertado tanto el interés en este sentido porque permite analizar las nuevas tendencias, explicarlas y descubrir cómo adaptarlas a las características de cada vivienda en particular.
¿Adiós al tradicional sillón?
Dentro del hogar existen muebles o herramientas que son considerados tradicionales y que nadie imaginaría que podrían ser desterrados del lugar que ocupan. Sin embargo, en el caso del sillón parece que habrá una excepción a partir del 2026.
La aplicación Gemini precisa que “la tendencia que podría decirle adiós al sillón tradicional es la de los muebles modulares, puffs y asientos bajos y flexibles”. Según esta IA, las casas abrirían sus puertas a nuevos mobiliarios que ofrecen otras propiedades que no tiene el sillón.
¿Qué tendencia se impondrá en 2026?
Gemini afirma que los puffs y asientos bajos que se impondrán en 2026 “priorizan la comodidad personalizada, la versatilidad y la optimización del espacio, adaptándose a estilos de vida más individualizados y hogares pequeños”.
En este punto, esta Inteligencia Artificial indica que entre las opciones se destacan los “puffs gigantes, sillones ‘materos’ o asientos convertibles, que ofrecen ligereza visual y funcionalismo”. A continuación, Gemini compartió un listado de lo que se viene:
- Puffs y módulos: Son muy populares por su adaptabilidad y comodidad, moldeándose al cuerpo y permitiendo reconfigurar el espacio fácilmente, ideales para la estética moderna y minimalista.
- Asientos bajos y ergonómicos: Diseños envolventes y bajos que ofrecen confort sin ocupar tanto espacio visual, perfectos para ambientes contemporáneos y relajados, a menudo usando materiales naturales.
- Sillones convertibles o multifuncionales: Piezas como los "Teddy" que se transforman en camas, combinando diseño y funcionalidad, perfectos para optimizar el espacio.
- Sillones materos: Una tendencia italiana que reemplaza los sillones grandes por opciones más pequeñas, prácticas y con estética simple, que se adaptan a distintas necesidades de uso.
- Enfoque minimalista: Se deja atrás la acumulación de almohadones y se opta por la simplicidad y la autenticidad, con menos muebles pero más funcionales, promoviendo un estilo de vida más relajado.