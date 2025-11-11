Esta es la cantidad de dinero que se ganaría Fátima Bosch si obtiene la corona de Miss Universo

La edición 2025 de Miss Universo está generando gran expectativa, y una de las favoritas del público es Fátima Bosch, representante de México. Sin embargo, más allá del glamour y los reflectores, muchos se preguntan cuánto dinero podría ganar la modelo si logra coronarse como la mujer más bella del mundo.

La cifra no solo incluye el premio principal en efectivo, sino también contratos, patrocinios y beneficios exclusivos que vienen con el título. No obstante, desde el portal Milenio revelaron que, si la joven mexicana logra ser la elegida esta temporada, tendrá un premio de 100 mil dólares.

¿Cuántas oportunidades tiene Fátima Bosch de ser Miss Universo?

De acuerdo a la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, la modelo de 25 años tiene "posibilidades importantes" de ganar Miss Universe 2025, pero hasta el momento no es considerada una favorita indiscutible del concurso.

Aunque representa a un país que tiene un buen historial en el certamen y su perfil incluye elementos clave que valoran los jurados como formación profesional, causas sociales y voz propia, la herramienta digital sostiene que la competencia es muy alta. En el certamen, participan más de 80 concursantes, lo que hace que la probabilidad de coronarse sea "inherentemente baja".

Además, la IA resalta que Bosch durante el último tiempo ha estado envuelta en una controversia que podría afectar su visibilidad o percepción pública, con su fuerte enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, el director del certamen en Tailandia.

En un evento, Nawat la retó públicamente porque no compartió en redes sociales una publicación promocional sobre el país sede del concurso. Además, la llamó “tonta” frente a las demás concursantes y, cuando Fátima se defendió, el anfitrión pidió que la sacaran del lugar.

Luego, el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, apoyó a la mexicana y calificó el comportamiento de Nawat como una falta de respeto.

"Me insultó frente a todas sin haber hecho nada malo" La polémica estalló en Tailandia luego de un fuerte enfrentamiento entre Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, director del certamen local. Durante la entrega de bandas, el directivo acusó a la mexicana de no promover Tailandia, desatando una acalorada discusión que terminó con una firme respuesta de Fátima exigiendo respeto. El incidente generó protestas y apoyo internacional hacia la candidata mexicana. Incluso, la actual Miss Universo compartió un mensaje sobre empoderamiento femenino en aparente respaldo a todas las participantes.

¿Cuándo conoceremos a la nueva Miss Universo?

La final de Miss Universo 2025 está programada para el próximo viernes 21 de noviembre. Allí, la flamante mujer más bella del mundo no solo será recordada por su atractivo, sino también por los miles de dólares que se llevará.