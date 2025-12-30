La tendencia de zapatos que se impondrá en 2026, según la IA

La moda se renueva cada año y el 2026 no será la excepción. Las tendencias que se avecinan no solo están enfocadas en los peinados, los colores de manicura y las prendas de vestir. El calzado también sufrirá modificaciones en torno a los diseños vigentes.

Para conocer sobre las nuevas tendencias parece que en la actualidad no hay nada mejor que recurrir a la Inteligencia Artificial (IA). Con esta tecnología, se pueden analizar diferentes bases de datos, comparar tendencias entre países y buscar respuestas en torno a nuestras preferencias personales.

¿Zapatos retornan como tendencia en 2026?

De acuerdo con la aplicación Gemini, en 2026 “la moda se despide de las siluetas extremadamente afiladas y rígidas de los zapatos para dar paso al regreso triunfal de la punta redonda”.

La IA creada por Google afirma que “este cambio no es casual; responde a una búsqueda global de comodidad, suavidad y una estética nostálgica que bebe directamente de los años 50 y de la moda de los años 2000”.

¿Qué modelos de zapatos se impondrán en 2026?

Gemini indica que “la punta redonda vuelve como un símbolo de ‘volver a lo esencial’. A diferencia de la punta fina, la redonda permite que el pie respire y se mueva con naturalidad, alineándose con la tendencia wellness que domina el calzado para 2026”.

En este punto, la Inteligencia Artificial ofreció un listado con los modelos de zapatos se impondrán en 2026:

