49 modelos de uñas decoradas de pies: desde las más elegantes hasta las más elaboradas

Tener las uñas de los pies arregladas forman parte de los pequeños detalles que contribuyen a tener una imagen impecable, pues al estar decoradas aportan un toque único a cualquier atuendo. Ya sea para ir a la playa, para usar sandalias o simplemente por la satisfacción que da un día de spa, pueden hacerse numerosos diseños y hay al menos 49 estilos de pedicure que estarán entre las tendencias más fuertes para el 2026 .

1. Pedicure negro con plateado

Pinterest

2. Francés clásico

Pinterest

3. Uñas blancas decoradas con brillos

Pinterest

4. Con gel café intenso

Pinterest

5. Pedicure efecto glaseado

Pinterest

6. Estilo "dark cherry"

Pinterest

7. Uñas decoradas con polka dot

Pinterest

8. Pedicure con efecto "jelly" o gelatina

Pinterest

9. Diseño elegante color hueso

Pinterest

10. El infalible esmalte rojo

Pinterest

11. Pedicure blanco aperlado

Pinterest

12. Uñas de gel para los pies color negro

Pinterest

13. Con efecto glaseado

Pinterest

14. Diseño discreto de transparencias con brillos

Pinterest

15. Uñas decoradas de muchos colores

Pinterest

16. Pedicure elegante color verde esmeralda

Pinterest

17. Con stickers metalizados

Pinterest

18. Diseño de uñas elegante con detalles de flores

Pinterest

19. Con efectos de tornasol

Pinterest

20. Color verde olivo

Pinterest

21. Pedicure con efecto "ojo de gato"

Pinterest

22. Uñas decoradas para 2026 en color azul

Pinterest

23. Uñas para los pies con esmalte dorado

Pinterest

24. Verde acqua con baño de brillos

Pinterest

25. Uñas decoradas con "cat eye" intenso

Pinterest

26. Pedicure con animal print

Pinterest

27. Uñas decoradas estilo coreano

Pinterest

28. Nail art en tono bronce

Pinterest

29. Pedicure francés mini

Pinterest

30. Verde con brillos

Pinterest

31. Uñas de los pies decoradas tipo sirena

Pinterest

32. Pedicure elegante azul rey

Pinterest

33. Diseño de uñas rojo con dorado

Pinterest

34. Anaranjado con la tendencia "ojo de gato"

Pinterest

35. Pedicure efecto carey

Pinterest

36. Uñas rojo metalizado

Pinterest

37. Uñas decoradas tipo mármol

Pinterest

38. Con la tendencia "amarillo mantequilla"

Pinterest

39. Uñas decoradas con estrellas

Pinterest

40. Pedicure elegante en color blanco clásico

Pinterest

41. Uñas de gel con barniz morado

Pinterest

42. Nail art estilo acuarela

Pinterest

43. Diseños de uñas inspiradas en el mar

Pinterest

44. Pedicure tipo "soap nails"

Pinterest

45. Modelos para uñas de los pies color mocha

Pinterest

46. Uñas para los pies con estrellas y blanco

Pinterest

47. Con diseños de vaquita

Pinterest

48. Pedicure romántico con corazones

Pinterest

49. Uñas con punta francesa en tonos fosforescentes

Pinterest

Al igual que con el manicure, las uñas de los pies se ven muy bien cuando están decoradas y hay estilos para todos los gustos que complementan a la perfección los looks para cualquier ocasión .