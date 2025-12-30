49 modelos de uñas decoradas de pies: desde las más elegantes hasta las más elaboradas

Tener las uñas de los pies arregladas forman parte de los pequeños detalles que contribuyen a tener una imagen impecable, pues al estar decoradas aportan un toque único a cualquier atuendo. Ya sea para ir a la playa, para usar sandalias o simplemente por la satisfacción que da un día de spa, pueden hacerse numerosos diseños y hay al menos
49 estilos de pedicure que estarán entre las tendencias más fuertes para el 2026
.
1. Pedicure negro con plateado
2. Francés clásico
3. Uñas blancas decoradas con brillos
4. Con gel café intenso
5. Pedicure efecto glaseado
6. Estilo "dark cherry"
7. Uñas decoradas con polka dot
8. Pedicure con efecto "jelly" o gelatina
9. Diseño elegante color hueso
10. El infalible esmalte rojo
11. Pedicure blanco aperlado
12. Uñas de gel para los pies color negro
13. Con efecto glaseado
14. Diseño discreto de transparencias con brillos
15. Uñas decoradas de muchos colores
16. Pedicure elegante color verde esmeralda
17. Con stickers metalizados
18. Diseño de uñas elegante con detalles de flores
19. Con efectos de tornasol
20. Color verde olivo
21. Pedicure con efecto "ojo de gato"
22. Uñas decoradas para 2026 en color azul
23. Uñas para los pies con esmalte dorado
24. Verde acqua con baño de brillos
25. Uñas decoradas con "cat eye" intenso
26. Pedicure con animal print
27. Uñas decoradas estilo coreano
28. Nail art en tono bronce
29. Pedicure francés mini
30. Verde con brillos
31. Uñas de los pies decoradas tipo sirena
32. Pedicure elegante azul rey
33. Diseño de uñas rojo con dorado
34. Anaranjado con la tendencia "ojo de gato"
35. Pedicure efecto carey
36. Uñas rojo metalizado
37. Uñas decoradas tipo mármol
38. Con la tendencia "amarillo mantequilla"
39. Uñas decoradas con estrellas
40. Pedicure elegante en color blanco clásico
41. Uñas de gel con barniz morado
42. Nail art estilo acuarela
43. Diseños de uñas inspiradas en el mar
44. Pedicure tipo "soap nails"
45. Modelos para uñas de los pies color mocha
46. Uñas para los pies con estrellas y blanco
47. Con diseños de vaquita
48. Pedicure romántico con corazones
49. Uñas con punta francesa en tonos fosforescentes
El año 2026 aparece en el radar astrológico como un período especialmente cargado de oportunidades inesperadas, golpes de suerte y giros positivos para algunos signos del zodiaco. Estas serán las personas más afortunadas.