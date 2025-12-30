inklusion logo Sitio accesible
49 modelos de uñas decoradas de pies: desde las más elegantes hasta las más elaboradas

Si crees que solo el manicure es importante, te equivocas: las uñas de los pies sobresalen muchísimo cuando están decoradas y elevan tu imagen por completo.

Escrito por:  Andrea Ávila | DR

Tener las uñas de los pies arregladas forman parte de los pequeños detalles que contribuyen a tener una imagen impecable, pues al estar decoradas aportan un toque único a cualquier atuendo. Ya sea para ir a la playa, para usar sandalias o simplemente por la satisfacción que da un día de spa, pueden hacerse numerosos diseños y hay al menos 49 estilos de pedicure que estarán entre las tendencias más fuertes para el 2026 .

1. Pedicure negro con plateado

2. Francés clásico

3. Uñas blancas decoradas con brillos

4. Con gel café intenso

5. Pedicure efecto glaseado

6. Estilo "dark cherry"

7. Uñas decoradas con polka dot

8. Pedicure con efecto "jelly" o gelatina

9. Diseño elegante color hueso

10. El infalible esmalte rojo

11. Pedicure blanco aperlado

12. Uñas de gel para los pies color negro

13. Con efecto glaseado

14. Diseño discreto de transparencias con brillos

15. Uñas decoradas de muchos colores

16. Pedicure elegante color verde esmeralda

17. Con stickers metalizados

18. Diseño de uñas elegante con detalles de flores

19. Con efectos de tornasol

20. Color verde olivo

21. Pedicure con efecto "ojo de gato"

22. Uñas decoradas para 2026 en color azul

23. Uñas para los pies con esmalte dorado

24. Verde acqua con baño de brillos

25. Uñas decoradas con "cat eye" intenso

26. Pedicure con animal print

27. Uñas decoradas estilo coreano

28. Nail art en tono bronce

29. Pedicure francés mini

30. Verde con brillos

31. Uñas de los pies decoradas tipo sirena

32. Pedicure elegante azul rey

33. Diseño de uñas rojo con dorado

34. Anaranjado con la tendencia "ojo de gato"

35. Pedicure efecto carey

36. Uñas rojo metalizado

37. Uñas decoradas tipo mármol

38. Con la tendencia "amarillo mantequilla"

39. Uñas decoradas con estrellas

40. Pedicure elegante en color blanco clásico

41. Uñas de gel con barniz morado

42. Nail art estilo acuarela

43. Diseños de uñas inspiradas en el mar

44. Pedicure tipo "soap nails"

45. Modelos para uñas de los pies color mocha

46. Uñas para los pies con estrellas y blanco

47. Con diseños de vaquita

48. Pedicure romántico con corazones

49. Uñas con punta francesa en tonos fosforescentes

Al igual que con el manicure, las uñas de los pies se ven muy bien cuando están decoradas y hay estilos para todos los gustos que complementan a la perfección los looks para cualquier ocasión .

