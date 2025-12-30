¿Por qué desapareció Pilar Montenegro de la televisión? La actriz que recientemente reapareció en redes

Pilar Montenegro en el mundo de la música y la actuación en México fue una personalidad muy reconocida, logrando que su nombre y rostro fueran completamente reconocidos por el público que vieron sus proyectos artísticos.

Sin embargo, repentinamente desapareció por mucho tiempo; ahora la actriz ha aparecido en redes sociales. Es así que te vamos a detallar todo lo que se sabe sobre su desaparición del ojo público, un hecho que ha sorprendido a todos.

¿Qué le sucedió a Pilar Montenegro?

Todo inició en el 2013, cuando la actriz y cantante mexicana repentinamente desapareció del ojo público, generando que su abrupto retiro generara todo tipo de dudas y rumores. Dichos hechos generaron que se hicieran fuertes chismes sobre su estado de salud; por un lado, se aseguraba que estaba muy grave.

Pero no fue en el 2015 que, ante medios de comunicación, explicó que tenía un padecimiento en el cerebro, por lo que decidió darse esa pausa, detallando que no podía estar en momentos de estrés.

Sus excompañeros de la artista también han hecho su labor al momento de hablar sobre ella ante los medios, aclarando cuál es su estado de salud y eliminando todos aquellos chismes sobre su desaparición que aseguraban que estaba en silla de ruedas. Básicamente, el retiro de Pilar Montenegro fue por temas de salud, postura que mantiene al día de hoy ante su reaparición en redes.

¿Qué enfermedad padece Pilar Montenegro?

Pilar Montenegro padece de ataxia, un trastorno motor. La Clínica Universidad de Navarra detalla que es un padecimiento que se destaca por la falta de coordinación al momento de hacer movimientos voluntarios, afectando la precisión y la velocidad con la que se hace. Para sobrellevar el padecimiento, es fundamental evitar situaciones de estrés, ya que empeoran la sintomatología.

Lo último que subió la actriz a las redes nos muestra que se ve estable en una fiesta de Navidad; con dicha publicación nos deja en claro que la celebridad se va a mantener con el mismo estatus, priorizando su salud ante el padecimiento que tiene.