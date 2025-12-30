Estos son los 3 peinados que serán tendencia en el 2026

Para el nuevo año que comienza, se está optando por dejar al pelo descansar. Ante esto es que la tendencia es por lo rápido, cómodo y alineado con el estilo de vida que llevamos.

Así es que lo primordial serán las texturas naturales, los acabados imperfectos y los accesorios bien utilizados. Es por esto que tenemos tres opciones que son realmente interesantes.

¿Cuáles son los peinados fáciles que serán tendencia?

Primero vamos a destacar que los peinados fáciles son tendencia porque se busca la fluidez. Lo ideal es peinarse rápido, tocarse lo menos posible el pelo y que no se haga tarde. La comodidad es la protagonista.

Peinado 1: Trenzas bajas

La primera opción es la de las trenzas bajas informales que aportan elegancia relajada y atemporal. Es una alternativa ideal para quienes buscan un look versátil que se adapte a cualquier ambiente. Las mismas se llevarán a la altura de la nuca, sueltas, con mechones que enmarquen el rostro y sin necesidad de un acabado pulido.

Son prácticas, elegantes y muy versátiles. No las aprietes demasiado y juega con la textura del cabello con ondas suaves o con un toque de producto.

Peinado 2: Coletas despeinadas (pero con intención)

En este caso la coleta pierde rigidez, se utilizarán a media altura, desenfadadas y sin mucho esfuerzo. Las tendencias las marcan medias o bajas, ligeramente deshechas, con volumen en la coronilla y mechones estratégicamente sueltos.

Cabe destacar que no es una coleta rápida sino que está pensada para parecer natural. El truco está en el equilibrio: base limpia, textura en largos y cero sensación tirante.

Peinado 3: Pasadores vintage y lazos en recogidos

Por último, tenemos el uso de accesorios que lo vuelven elegante. Se utilizarán pasadores efecto carey, horquillas joya, lazos de tercio pelo o satén… siempre en versiones discretas y bien colocadas. Se integran en moños bajos, semirrecogidos o coletas sencillas para elevar el look sin complicarlo.