Ella es quien representa a México en Miss Universo 2025: de dónde es, su edad y a qué se dedica

Fátima Bosch es representante de México en Miss Universo 2025 , y está bajo los reflectores luego de defenderse de Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia, país sede del concurso de belleza más importante del mundo.

La mexicana, de 25 años, ganó el título de Miss México y ahora busca llevarse la corona universal. Su nombre completo es Fátima Bosch Fernández y es originaria de Teapa, Tabasco, siendo la primera participante de su estado en convertirse en reina de belleza.

De acuerdo con su biografía, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y también se formó en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute, en Vermont, Estados Unidos, donde perfeccionó su inglés.

(FACEBOOK / Miss México News) Fátima Bosch tiene 25 años.

Nació el 19 de mayo del año 2000 y tiene una estatura de 1.74 metros.

Actualmente, Bosch cuenta con una gran presencia en redes sociales, donde suma casi un millón de seguidores que la apoyan en su carrera como modelo, diseñadora, fotógrafa, poeta y pintora. Además, impulsa su marca personal llamada Fabofe, conformada por las iniciales de su nombre.

Tras ser coronada, Fátima recalcó que su objetivo es promover cambios en el sistema educativo, buscando que se adapte a las capacidades intelectuales y físicas de cada niño, según compartió en una entrevista con Exa FM.

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Durante los preparativos de Miss Universo 2025, la representante de México, Fátima Bosch, tuvo un fuerte enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, el director del certamen en Tailandia . Todo empezó cuando Nawat la regañó públicamente porque no compartió en redes sociales una publicación promocional sobre Tailandia, el país sede del concurso.

(X) Nawat llamó “tonta” a Fátima Bosch, Miss México 2025.

En medio del evento, Nawat la llamó “tonta” frente a las demás concursantes, lo que provocó que Fátima se defendiera diciendo que no era su culpa que él tuviera problemas con la organización. La situación se volvió tan tensa que el anfitrión mandó llamar a los guardias de seguridad para sacarla del lugar.

Más tarde, Fátima explicó a la prensa que se sintió humillada y que su reacción fue simplemente defender su dignidad y la de todas las mujeres. El presidente de Miss Universo , Raúl Rocha, apoyó a la mexicana y calificó el comportamiento de Nawat como una falta de respeto.

Tras el escándalo, Rocha anunció que Nawat tendrá una participación “limitada o nula” en el resto del certamen y que se enviará un nuevo equipo a Tailandia para controlar el evento.

¿Fátima Bosch continuará en Miss Universo 2025 tras su pelea con Nawat?

La final de Miss Universo 2025 sigue programada para el 21 de noviembre, y según confirmó Fátima Bosch, todavía continúa su participación en el certamen de este año.