Estas 2 monedas conmemorativas de 20 pesos son valiosísimas: pero deben tener esta característica

Las monedas de 20 pesos pueden ser muy valiosas para los coleccionistas, ya que el Banco de México (Banxico) ha lanzado varias versiones conmemorativas a lo largo de los años. En Mercado Libre, un vendedor ofrece dos ejemplares de esta divisa coleccionable por hasta $4,000,000, debido al excelente estado en el que las conserva.

Aunque el valor depende del tipo de moneda, su acuñación y otros detalles, si quieres saber si tus piezas valen mucho, deben cumplir con ciertas características.

(ESPECIAL) El vendedor afirma que sus monedas de 20 pesos están “como nuevas”.

Cómo son las monedas de 20 pesos que valen más

Se trata de dos ejemplares específicos, aunque el usuario identificado como Adrián Macías, de Baja California Sur, cuenta con piezas repetidas:

Moneda de 20 pesos con tres caras del Bicentenario de la Independencia Nacional .

del . Moneda de 20 pesos conmemorativa de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz.

Según Banxico, ambas pertenecen a la familia C1. Tienen un diámetro de 30 mm, forma dodecagonal (12 lados) y un peso aproximado de 12.67 gramos.

(ESPECIAL/Banxico) Así es el anverso y reverso de la moneda de 20 pesos.

Al igual que todas las monedas mexicanas , el anverso presenta el Escudo Nacional; en el reverso, en cambio, muestran diseños distintos: los tres rostros de perfil de José María Morelos, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, y un barco del siglo XVI a la izquierda, junto al Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

¿Cuánto vale realmente estas monedas de 20 pesos?

De acuerdo con el portal especializado Numista, algunas monedas de este tipo se venden en eBay por alrededor de $150 pesos, aunque el precio varía según su estado de conservación.

Por ello, si posees una moneda conmemorativa de 20 pesos y deseas conocer su valor real, lo ideal es acudir a una casa especializada en numismática para que un experto determine su precio final.

Recuerda que, cuando una moneda presenta errores de acuñación, se encuentra en perfecto estado o nunca ha estado en circulación, podría ser una pieza única.