Si alguien tiene estas monedas antiguas de 20 centavos podría volverse rico: son valiosas para los coleccionistas

Cada vez es más común que se vendan o compren artículos antiguos de colección, tal como este paquete de monedas de 20 centavos que hoy en día se consideran muy valiosas. Se trata de piezas que fueron acuñadas entre la década de los 60s y 70s, y en la actualidad piden por ellas más de 4 millones de pesos.

Mercado Libre es la plataforma en la que una persona de Guadalajara, Jalisco, puso a la venta un conjunto de 5 monedas acuñadas entre los años 1965 y 1970. Desde su perspectiva, son una joya para los coleccionistas porque son de series seguidas; es decir, 1965, 1966, 1967, 1969 y 1970.

Mercado Libre Son 5 las monedas que el vendedor exhibe en su perfil.

La única que faltaría para completar la “máquina del tiempo”, como el propio comerciante la llamó, es la moneda acuñada en 1968. Aun así, las puso a la venta por 4,285,000 en espera de que algún conocedor en numismática acuerde con él alguna entrega.

Qué dice el Banco de México sobre esta moneda antigua de 20 centavos

Si bien son artículos que ya no se fabrican y ya no están en circulación, todavía tienen un valor en el territorio de la República Mexicana. El propio Banco de México las describe en su página oficial como monedas que valen 0.0002 pesos.

Por otro lado, cabe recalcar que hay muchos tipos de monedas de 20 centavos; pero, estas en específico, son las que tienen la imagen de las pirámides de Teotihuacán y justo en su cara frontal poseen el símbolo 20 C. Además, sí se les considera como una pieza antigua, dado que la institución las tiene incluso clasificadas en su sección “Valor actual de monedas metálicas que ya no se acuñan”.

No obstante, hay que recalcar que antes de comprar o vender uno de estos objetos debes de asegurarte de que realmente sea de colección o bien valorado por quienes se dedican a eso. Para ello, puedes acudir a alguna casa de cosas antiguas o con un experto en numismática.