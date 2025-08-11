Si tu moneda de 20 pesos es así de brillante y tiene estos detalles podrías venderla carísima

¿Tienes una moneda de 20 pesos conmemorativa en buen estado? Podría valer mucho para los coleccionistas. Un ejemplo es un vendedor que ofrece, en Mercado Libre, una pieza alusiva a los 500 años de la Memoria Histórica de México por 4 millones de pesos. Pero, ¿qué la hace tan especial?

Según explica Villanueva Victoria, vendedor de la plataforma desde Reynosa, Tamaulipas, esta moneda está usada, pero su excelente estado de conservación ha hecho que su valor aumente de forma exponencial, por lo que recibe ofertas de aficionados a la colección y la numismática.

(Especial) Esta es la moneda de 20 pesos que venden en millones en Mercado Libre.

Si quieres saber cómo es una moneda de este tipo, el Banco de México (Banxico) detalla sus características, peso y material.

¿Qué características tiene la moneda de 20 pesos conmemorativa de los 500 años de la Memoria Histórica de México?

La moneda de 20 pesos conmemorativa de la Memoria Histórica de México-Tenochtitlán forma parte de la familia C1 y se puso en circulación en 2021.

(Especial/Banxico) Este es el reverso y anverso de la moneda de 20 pesos conmemorativa.

Banxico señala que está fabricada en forma dodecagonal (12 lados), con un diámetro de 30 mm y un peso de 12.67 gramos. Aunque su forma recuerda a las monedas de 10 pesos, esta más grande y presenta un diseño diferente. En esta versión conmemorativa se muestra el Templo Mayor de pie y la Catedral Metropolitana invertida, simbolizando la “fusión cultural”, frase que también aparece grabada en uno de los extremos.

Además, lleva las fechas “1521” y “2021”, la denominación “$20”, la leyenda “500 Años de Memoria Histórica México-Tenochtitlán” y la ceca “M”, que indica que fue acuñada en la Casa de Moneda de México.

De acuerdo con el portal Numista, esta moneda podría alcanzar un valor de 13 euros —unos 281.84 pesos mexicanos— si cumple con los estándares de calidad e impresión. Una de ellas incluso se encuentra en subasta en la casa Katz Auction desde agosto de 2024.

(ESPECIAL) Una moneda de 20 pesos mexicana se subasta.

¿Tú tienes una? Si es así y no sabes su valor, te recomendamos ir a una casa especializada en las monedas; allí te darán orientación sobre su valor real.

Otras monedas de 20 pesos que son conmemorativas

Como te comentamos al inicio de la nota, esta moneda de 20 pesos de 2021 no es la única que se lanzó con motivo de celebrar fechas importantes en Mexico.

El Banxico señala que hay otras 2: