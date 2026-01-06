Este es el perfume que más enloquece a los hombres cuando lo huelen en ti, según la IA
Si estás buscando darle un plus a tus looks y atraer a esa persona que tanto quieres, checa estos aromas recomendados por la Inteligencia Artificial y expertos
El look , la personalidad y otros detalles pueden enamorar a cualquiera, pero el aroma que llevas también importa. Por eso, según la Inteligencia Artificial (IA), la perfumería es una parte fundamental de tu atuendo diario, ya que es el toque final que puede enloquecer a los hombres cuando lo perciben en ti. Pero, ¿cuál es el aroma indicado?
De acuerdo con un análisis de ChatGPT, hay lociones que “activan estímulos instintivos” en los hombres, y muchas de las más repetidas en el mercado comparten ciertas notas clave.
El perfume que enloquece a todos los hombres
- Vainilla intensa: este aroma está asociado con el placer, la cercanía y una sensualidad cálida.
- Café: es una nota poco común en perfumes, pero su olor provoca alerta, curiosidad, misterio y deseo.
- Flores blancas: aportan feminidad, contraste y una energía nocturna, envolvente y provocadora.
Aun así, expertos en aromas y perfumería coinciden en que, más allá de la intensidad, lo verdaderamente importante es que la fragancia encaje con tu personalidad .
Cómo saber qué perfume va contigo según tu personalidad
Especialistas en moda y perfumería aseguran que las lociones están ligadas a las emociones y al temperamento, por lo que no todos los aromas funcionan igual en cada persona. Según Esperanza Pintado, embajadora de Dior, lo ideal es encontrar un aroma propio y convertirlo en un sello personal.
Para identificar el perfume indicado según tu personalidad, la revista de moda Cosmopolitan recomienda guiarte por el tipo de notas:
- Perfumes florales: para personas románticas y sensibles.
- Perfumes dulces: ideales para personalidades fuertes, explosivas, sensuales e inconformes.
- Perfumes orientales: para quienes disfrutan llamar la atención, son fiesteras y buscan dejar huella desde la primera impresión.
- Perfumes frutales: para personas frescas, divertidas, inteligentes y aventureras.
- Perfumes chipre: perfectos para quienes aman la elegancia, el orden y la perfección.
- Perfumes cítricos: van con personas alegres, optimistas, generosas y de espíritu libre.
- Perfumes acuáticos: ideales para personalidades tranquilas, elegantes, limpias y transparentes.