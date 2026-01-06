Este es el perfume que más enloquece a los hombres cuando lo huelen en ti, según la IA

El look , la personalidad y otros detalles pueden enamorar a cualquiera, pero el aroma que llevas también importa. Por eso, según la Inteligencia Artificial (IA), la perfumería es una parte fundamental de tu atuendo diario, ya que es el toque final que puede enloquecer a los hombres cuando lo perciben en ti. Pero, ¿cuál es el aroma indicado?

De acuerdo con un análisis de ChatGPT, hay lociones que “activan estímulos instintivos” en los hombres, y muchas de las más repetidas en el mercado comparten ciertas notas clave.

El perfume que enloquece a todos los hombres

Vainilla intensa: este aroma está asociado con el placer, la cercanía y una sensualidad cálida.

este aroma está asociado con el placer, la cercanía y una sensualidad cálida. Café: es una nota poco común en perfumes, pero su olor provoca alerta, curiosidad, misterio y deseo.

es una nota poco común en perfumes, pero su olor provoca alerta, curiosidad, misterio y deseo. Flores blancas: aportan feminidad, contraste y una energía nocturna, envolvente y provocadora.

Elige un perfume que vaya con tu personalidad.|(ESPECIAL/CANVA)

Aun así, expertos en aromas y perfumería coinciden en que, más allá de la intensidad, lo verdaderamente importante es que la fragancia encaje con tu personalidad .

Cómo saber qué perfume va contigo según tu personalidad

Especialistas en moda y perfumería aseguran que las lociones están ligadas a las emociones y al temperamento, por lo que no todos los aromas funcionan igual en cada persona. Según Esperanza Pintado, embajadora de Dior, lo ideal es encontrar un aroma propio y convertirlo en un sello personal.

Los perfumes florales son para personas románticas.|(ESPECIAL/CANVA)

Para identificar el perfume indicado según tu personalidad, la revista de moda Cosmopolitan recomienda guiarte por el tipo de notas: