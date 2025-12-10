Estos son los adornos que debes evitar en tu decoración navideña porque atraen la mala suerte

La época de Navidad es una de las más esperadas del año y las familias se reúnen en torno a celebraciones que se extienden hasta fin de año. Durante diciembre, la decoración de los hogares toma gran relevancia ya que no solo el árbol navideño se deja ver resplandeciente.

Para quienes confían en ciertas creencias, resulta necesario saber escoger los lugares de la casa que decoramos y los elementos que elegimos para hacerlo. El Feng Shui, por ejemplo, advierte sobre el uso de ciertos adornos ya que afirma pueden atraer las malas energías y rodearnos de mala suerte.

¿Armonía y decoración?

La filosofía del Feng Shui se basa en que las energías del universo llegan a los hogares y fluyen dentro de ellos si la armonía está presente. Es por eso que sus preceptos rondan en torno a la búsqueda de espacios limpios y ordenados, de modo que el equilibrio prime.

La decoración, no solo la de Navidad, también es puesta bajo la lupa del Feng Shui. Es que esta creencia remarca que ciertos elementos y su disposición pueden interferir en el flujo de energías dentro del hogar por lo que es mejor seguir sus consejos.

¿Qué adornos navideños hay que evitar?

El Feng Shui señala que en la decoración navideña se deben evitar los adornos filosos o puntiagudos ya que atraen energías negativas y pueden generar tensión en la familia. Además, no se aconseja utilizar adornos que estén cargados de emociones negativas con el fin de optar por los que evoquen alegría y una mente positiva.

Esta creencia también advierte sobre el uso de decoraciones o luces rotas porque las señales que envían son negativas y se relacionan con el estancamiento y el desorden. En este punto, el Feng Shui pide evitar los adornos de color negro porque afirma que bloquea las energías positivas, por lo que lo más aconsejable es inclinarse por los colores más tradicionales como el verde, el rojo y el dorado.