Estos son los colores de velas que no pueden faltar en Año Nuevo para atraer la abundancia
De esta manera podrás visualizar tu mesa para que el próximo año sea más equilibrado y próspero.
Falta muy poco tiempo para que lleguemos a la Cena de Año Nuevo , que es un momento muy significativo donde se reúne la familia en un contexto de afecto, buenos deseos y por supuesto de comida deliciosa.
Teniendo en cuenta esto es que tenemos que mencionar un elemento que no puede faltar y son las velas en la mesa. El color que elijas es muy importante por lo que te vamos a contar lo que necesitas saber.
Podemos encontrar una gran variedad de velas en cuanto a su forma, tamaños y colores. Algunas están diseñadas para poder atraerla prosperidad y la abundancia en el próximo año.
Teniendo en cuenta esto que te vamos a contar sobre los tres colores más recomendados para decorar tu mesa de Año Nuevo, para poder atraer la suerte, salud, amor y dinero.
¿Cuáles son los colores de velas para atraer la abundancia?
Velas doradas
El dorado está relacionado con la riqueza, el éxito y la prosperidad. Es asociado con el brillo del oro y simboliza las oportunidades, logros y crecimiento financiero. Cuando enciendas una vela dorada en Año Nuevo, vas a representar la intención de atraer abundancia económica y nuevas posibilidades.
Velas verdes
Otro color que no puede faltar es el verde que se asocia a la estabilidad, la fertilidad y el desarrollo. Hay tradiciones que lo relacionan con la fortuna en el trabajo, los proyectos y los negocios. Por otro lado, también representa la salud y armonía por lo que es ideal para quienes desean un 2026 equilibrado y próspero.
Velas amarillas
Por último, tenemos el amarillo que está vinculado con la energía, la claridad mental y el éxito personal. Es muy utilizado para atraer oportunidades, creatividad y bienestar material. Con estas velas vas a llamar al optimismo y a la expansión.
¿Por qué usar velas en Año Nuevo?
Las velas pueden ayudar a iluminar el camino del Año Nuevo por lo que tienes que encenderlas en la mesa donde vas a cenar. Ayudan a atraer la claridad y propósito del año que se acerca, sobre todo si usas estos colores que te mencionamos.