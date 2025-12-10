Estos son los colores de velas que no pueden faltar en Año Nuevo para atraer la abundancia

Falta muy poco tiempo para que lleguemos a la Cena de Año Nuevo , que es un momento muy significativo donde se reúne la familia en un contexto de afecto, buenos deseos y por supuesto de comida deliciosa.

Teniendo en cuenta esto es que tenemos que mencionar un elemento que no puede faltar y son las velas en la mesa. El color que elijas es muy importante por lo que te vamos a contar lo que necesitas saber.

Podemos encontrar una gran variedad de velas en cuanto a su forma, tamaños y colores. Algunas están diseñadas para poder atraerla prosperidad y la abundancia en el próximo año.

Teniendo en cuenta esto que te vamos a contar sobre los tres colores más recomendados para decorar tu mesa de Año Nuevo, para poder atraer la suerte, salud, amor y dinero.

¿Cuáles son los colores de velas para atraer la abundancia?

Velas doradas

El dorado está relacionado con la riqueza, el éxito y la prosperidad. Es asociado con el brillo del oro y simboliza las oportunidades, logros y crecimiento financiero. Cuando enciendas una vela dorada en Año Nuevo, vas a representar la intención de atraer abundancia económica y nuevas posibilidades.

Velas verdes

Otro color que no puede faltar es el verde que se asocia a la estabilidad, la fertilidad y el desarrollo. Hay tradiciones que lo relacionan con la fortuna en el trabajo, los proyectos y los negocios. Por otro lado, también representa la salud y armonía por lo que es ideal para quienes desean un 2026 equilibrado y próspero.

Las velas atraen la prosperidad.|Canva

Velas amarillas

Por último, tenemos el amarillo que está vinculado con la energía, la claridad mental y el éxito personal. Es muy utilizado para atraer oportunidades, creatividad y bienestar material. Con estas velas vas a llamar al optimismo y a la expansión.

¿Por qué usar velas en Año Nuevo?

Las velas pueden ayudar a iluminar el camino del Año Nuevo por lo que tienes que encenderlas en la mesa donde vas a cenar. Ayudan a atraer la claridad y propósito del año que se acerca, sobre todo si usas estos colores que te mencionamos.