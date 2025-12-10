Elektra remata este elegante refrigerador de 15 pies: es de acero inoxidable

Elektra sacó la casa por la ventana con una serie de ofertas imperdibles. Una de ella es en el refrigerador Mabe Bottom Freezer de 15 pies; es de dos puertas y está fabricado en acero inoxidable. Por eso, si estás buscando reemplazar el tuyo, esta opción te va a gustar.

¿Cuál es el refrigerador Mabe que está en oferta en Elektra?

El refrigerador Mabe Bottom Freezer es el del modelo RMB400IAMRM0. Elektra le puso descuento de casi $10,000 pesos por temporada y tiempo limitado.

Así es el refrigerador Mabe Bottom Freezer de 15 pies por dentro y por fuera.|(ESPECIAL)

¿Cuáles son las características del refrigerador Mabe Bottom Freezer de 15 pies?

Sus características se han ganado popularidad en los últimos meses. Y es que, según la descripción oficial de la marca, este potente refri cuenta con tecnología Home Energy Saver, un ahorrador de energía sin sacrificar la potencia de enfriamiento.

“(Es) hasta 25% de ahorro de acuerdo con la NOM-015”, detallan. Esto ayuda a que los alimentos se conserve frescos por mucho más tiempo, al mismo tiempo que ahorras unos pesos en tu recibo de luz.

Una de las ventajas de este bonito refri es que el congelador está en la parte inferior, con varias secciones para colocar la carne, embutidos y otros productos.

La parte superior está equipada con 4 celdas de cristal templado para distribuir los alimentos, así como espacio para botellas y bebidas en la parte trasera de la puerta.

También tiene lo último en tecnología con la cubierta de acero inoxidable, que tiene una lámina antihuellas que neutraliza los rayos UV del Sol. También tiene un panel touch para personalizar sus funciones. ¡Y viene con despachador de agua! Un detalle fundamental para muchos.

¿Cuánto mide el refrigerador Mabe Bottom Freezer 15 pies?

Para que lo tomes en cuenta, estas son las medidas del refrigerador Mabe Bottom Freezer de 15 pies:

Altura : 186.69 cm.

: 186.69 cm. Profundidad : 72.80 cm.

: 72.80 cm. Largo: 66.04 cm

¿Cuál es el precio del refrigerador Mabe Botton Freezer de 15 pies en Elektra?

El costo de este bonito refrigerador Mabe es de solo $13,799 pesos en Elektra. Anteriormente, tenía un costo de $21,899 pesos, una rebaja considerable.

Este es el precio del refrigerador Mabe Bottom Freezer de 15 pies.|(ESPECIAL/ELEKTRA)