Este sería el motivo por el que Aneliz Aguilar canceló su boda

La vida de la Dinastía Aguilar siempre tiene la mirada atenta de los internautas y de los medios de comunicación especializados en el espectáculo. La famosa familia siempre ofrece algo de qué hablar y ahora es la cancelación de la boda de Aneliz Aguilar la que toma la primera plana.

Aunque la hija mayor de Pepe Aguilar no se ha referido al respecto, en sus redes sociales ya no están las fotografías junto a su prometido, el abogado Luis Rodrigo Castillo. Ahora, la crisis que la joven estaría atravesando en el plano sentimental se relacionaría con Christian Nodal, según algunas versiones.

¿Aneliz Aguilar canceló su boda?

Fue en octubre de 2024 cuando Aneliz Aguilar y Luis Rodrigo Castillo se comprometieron oficialmente antes sus familias. El propio Pepe Aguilar se expresó muy feliz sobre este acontecimiento pero las cosas parecen haber cambiado.

Los internautas han sido los primeros en descubrir que Aneliz Aguilar eliminó de sus redes sociales los posteos en donde aparecía junto a su prometido. Incluso ya no están más las imágenes que presumía de su anillo de compromiso por lo que todo hace suponer que no habrá boda.

¿Por qué no habrá boda?

Los rumores rápidamente se han disparado y es en este marco que algunas versiones indican que la cancelación de la boda se relacionaría con algo ocurrido con Christian Nodal. En realidad, se hace referencia a un acuerdo matrimonial que Pepe Aguilar le habría pedido en su momento al cantante mexicano y lo mismo habría ocurrido con Luis Rodrigo Castillo.

Se estima que el documento, del cual no hay confirmaciones de su existencia, era una garantía que la Dinastía Aguilar buscaba previo a la unión en matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Al parecer, al querer implementar la misma metodología con Aneliz Aguilar y su prometido se habrían generado fricciones que no terminaron bien.