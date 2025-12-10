Camila Sodi revela que tiene autismo y explica las ventajas que ha encontrado en su vida

Camila Sodi sorprendió al público al confirmar que vive con autismo y TDAH, una revelación que hizo durante una conversación en el podcast de Isabel Lascurain. La actriz se mostró muy abierta respecto al tema y explicó que su diagnóstico influye directamente en cómo procesa las emociones, incluido el duelo por la muerte de su madre. Aunque muchos ven como una desventaja vivir con este tipo de condiciones, ella destacó que le ha brindado herramientas valiosas en su vida personal y laboral. Su testimonio rompe estigmas gracias a la forma en que habla sobre su autoconocimiento, sus ventajas inesperadas, ofreciendo una mirada mucho más amplia del espectro autista.

Camila Sodi confirma que vive con autismo: así lo explicó

Durante la charla, Sodi reveló que su reacción emocional ante situaciones complejas muchas veces no coincide con lo que otros esperan de ella. Su explicación fue directa: “Tengo autismo y la gente espera que reacciones de una manera y reacciono de otra. Es distinta la forma de procesar las cosas”.

La actriz también compartió que, además del autismo, vive con TDAH, algo que maneja con apoyos mínimos. Lo más importante, dijo, es que su diagnóstico le ha permitido entenderse y desmontar ideas erróneas sobre lo que significa estar dentro del espectro.

Las ventajas que Camila ha encontrado en su neurodivergencia

Las personas con una neurodivergencia como el autismo o el TDAH suelen ver y entender el mundo de manera diferente a la forma en la que lo hacen los neurotípicos, es decir, quienes no lo padecen. Dentro de estas diferencias, Camila Sodi ha encontrado diversos beneficios en su forma distinta de percibir el mundo:



Tiene una sensibilidad profunda , que considera una fortaleza creativa.

, que considera una fortaleza creativa. Posee una forma de atención diferente , útil para proyectos artísticos donde la observación y el detalle importan.

, útil para proyectos artísticos donde la observación y el detalle importan. Ha desarrollado estrategias personales para navegar entornos sociales sin limitarse.

Estas características resaltan algo que Sodi ha subrayado para terminar con estereotipos dañinos en torno a estos trastornos. “La gente piensa en cierto tipo de niños, pero el espectro es enorme. Las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar”.

Un mensaje para crear conciencia

Aunque reconoce que su experiencia es funcional, también empatizó con quienes enfrentan situaciones más complejas y señaló que desafortunadamente el mundo no está diseñado para personas sensibles. Su reflexión final en el podcast deja claro que la sociedad necesita derribar mitos y abrir espacio para comprender la enorme diversidad neurológica que existe.

También te puede interesar: Estos son los colores de velas que no pueden faltar en Año Nuevo para atraer la abundancia

