Revelan detalles sobre el testamento de Eduardo Manzano: esto se sabe

La muerte de Eduardo Manzano sigue generando tristeza entre los fans. Y a unos días de su repentino deceso, se han revelado nuevos detalles sobre el testamento que dejó y sus bienes.

El actor y comediante mexicano —conocido por ser uno de los Polivoces— habría dejado todos sus bienes en vida, por lo que no habría tema con la distribución tras su fallecimiento.

Así lo reveló su viuda, Susana López en una entrevista con TVNotas: “Dejó su testamento y todo arreglado”. Incluso el actor y compañero de Manzano en la serie “Una Familia de 10”, Ricardo Margaleff, reveló que a él le dejó parte de su guardarropa.

La muerte de Eduardo Manzano dejó un gran vacío en la televisión mexicana.|Instagram. @lalomanzanocomediante

Esta fue la última voluntad de Eduardo Manzano

Eduardo Manzano le hizo una petición a su esposa Susana López, esperando que ella pudiera cumplirla como su última voluntad. Según contó la viuda, el comediante pidió no ser velado con el ataúd abierto para que nadie pudiera ver su cuerpo descansando.

Así fue el último adiós para Eduardo Manzano

Además, le hizo prometer que lo cremarían para que él pudiera descansar junto a sus padres.

La primera de las voluntades ya fue cumplida, pues en el funeral el féretro de Manzano estaba cerrado; la segunda, sin embargo, todavía está en trámite.

¿De qué murió Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano murió a los 87 años después de sufrir un paro respiratorio mientras dormía. Su hijo, Lalo Manzano, fue quien confirmó la triste noticia a través de un comunicado en donde reveló algunos detalles.

“Mi padre falleció a las 11:45 de la noche de ayer, día 4 de diciembre en un hospital. No fue nada caótico, bendito sea Dios. Tuvo la muerte del rey, se fue dormido en un hospital resguardado por los médicos”.

Así recordamos a Eduardo Manzano, el icónico comediante mexicano

Sus últimos días en vida, Eduardo la pasó rodeado de su familia, pues estaba delicado de salud desde hace algunos meses, según reveló su compañero de set, Jorge Ortiz de Pinedo.