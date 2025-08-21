FOTO | Así se vería Jesús HOY: inteligencia artificial revela un rostro más realista

La inteligencia artificial no deja de sorprender con sus aplicaciones en distintos campos, y ahora incluso ha llegado a uno de los personajes más representativos de la historia: Jesús de Nazareth. Un retrato creado con herramientas digitales se volvió viral tras mostrar una imagen muy distinta a la que por siglos se ha difundido en el arte religioso.

El responsable de esta recreación es Bas Uterwijk, fotógrafo y artista holandés que desde hace tiempo utiliza el software gratuito Artbreeder para dar vida a rostros históricos de forma hiperrealista. Ya había realizado trabajos con figuras como Napoleón, Vincent van Gogh y el rey David, pero fue su versión de Jesús la que acaparó la atención en redes sociales.

Kike Mayagoitia y Ricardo Casares llevan el Sin Palabras al límite por un crucial punto TV Azteca [VIDEO] La polémica llegó temprano en el Sin Palabras de Venga La Alegría, donde Kike Mayagoitia y Ricardo Casares llevaron la competición al límite. ¡No pierdas detalle!

Un retrato distinto al que imaginamos

La imagen generada por inteligencia artificial muestra a un hombre de tez morena, cabello oscuro y facciones propias de la región de Medio Oriente en el siglo I, muy diferente al estereotipo occidental de ojos claros y piel blanca. El artista explicó que no busca precisión científica, sino interpretaciones artísticas que resulten verosímiles para el espectador.

“Intento guiar al software hacia un resultado creíble”, comentó Uterwijk, quien alimentó la inteligencia artificial con pinturas antiguas y referencias históricas de personas de la época para dar mayor realismo a su obra.

Además del impacto visual, la recreación de Jesús con inteligencia artificial despertó reflexiones sobre cómo la tecnología puede influir en la fe y la cultura popular.

La IA y la reinterpretación de la historia

Este retrato de Jesús abre de nuevo el debate sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar nuestra percepción de personajes históricos. Aunque no se trata de una recreación oficial, la obra ha generado gran interés, pues ofrece una visión más cercana a la realidad cultural y geográfica en la que vivió el Mesías.

El proyecto de Uterwijk refleja cómo el arte digital y la tecnología pueden replantear las imágenes que creíamos inamovibles, invitando a mirar con nuevos ojos el pasado.

