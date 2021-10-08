Emilia Gou es el nuevo talento de Jesucristo Súper Estrella.

El elenco de “Jesucristo Súper Estrella” está preparado para regresar.

Estuvimos en el ensayo general de Jesucristo Súper Estrella y no pudimos evitar colarnos tras bambalinas para platicar con los actores de esta puesta en escena.

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"Esto es lo mejor de toda la obra, que sea mi roomie, somos roomies de camerino. El día de hoy que vamos a correr por primera vez, va a fluir increíblemente", dijo María José.

En otro de los pasillos del camerino, encontramos a Beto Cuevas y Erick Rubín quienes no podían ocultar su emoción de regresar al teatro.

Me siento muy contento, feliz de estar nuevamente en esta obra que tanto trabajo y corazón hemos puesto

Como bien lo dices, emocionado, motivado, feliz y agradecido. La verdad es un personaje que me ha dado mucho

También, descubrimos al talento joven de la obra.

En esto llevo más o menos cuatro años, es mi segunda producción teatral; yo empecé en Billy Elliot también en el ensamble y esta es mi segunda puesta teatral

Y esta pequeñita que es el nuevo talento de la compañía teatral, se llama Emilia Gou; así la captó nuestra cámara sobre el escenario.

Es mi primera obra, me siento muy emocionada de haber regresado, he querido ser muchísimo artista y cantante. Disfruto mucho ver al público aplaudiendo y a todos disfrutando la obra

Pero faltaba la patadita de la buena suerte, la encargada de dársela fue María José.

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