Frente Frío 11: Lista de estados con LLUVIAS y bajas temperaturas HOY miércoles 29 de octubre

El cierre del mes traerá consigo nuevas consecuencias para algunos municipios en cuanto al clima se refiere. Tal situación deriva directamente del Frente Frío 11, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer una lista de estados que tendrán lluvias y bajas temperaturas hoy miércoles 29 de octubre.

Con Halloween y Día de Muertos acercándose con peligrosidad, vale mencionar qué estados no podrán disfrutar del todo estas celebraciones debido a los estragos de las lluvias y bajas temperaturas que se harán presentes hoy miércoles 29 de octubre, lo anterior debido al Frente Frío 11.

¿Qué estados sufrirán de lluvias y bajas temperaturas por el Frente Frío 11?

De acuerdo con información de la CONAGUA, estados como Puebla, Veracruz y Oaxaca vivirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que otros como Tabasco, Chiapas y Guerrero vivirán chubascos con lluvias puntuales que serán de 25 a 50 mm.

El #FrenteFrío 11 y su masa de aire polar ocasionarán #EventoDeNorte muy fuerte a intenso a lo largo del litoral del #GolfoDeMéxico a partir de la madrugada del miércoles. En los gráficos encuentras más información al respecto pic.twitter.com/eRKdd0ZWKQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 28, 2025

Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Jalisco. Tlaxcala, Colima, Campeche, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán tendrán que lidiar con intervalos de chubascos, mientras que otros como Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Nayarit y el Estado de México sufrirán lluvias aisladas de 01. a 5 mm.

En cuanto a las bajas temperaturas, algunos estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y el Estado de México deberán lidiar con mínimas de -5 a 0 grados. Finalmente, otros como San Luis Potosí, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y la Ciudad de México tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Cuántos Frentes Fríos habrá en noviembre del 2025?

De acuerdo con información detallada por las autoridades correspondientes, la temporada de lluvias y frío dejará un total de seis Frentes Fríos durante noviembre del 2025. En tanto, para diciembre se vislumbran siete más, por lo que el cierre del año contaría con un mínimo de 13 FF’s.